米マット最高峰で活躍する日本人女子スーパースターたちが意外なメンツで集合。仕上がりまくりの肉体を見せつける異色ショットに反響が寄せられている。

人気プロレスラーが団体の垣根を越えて集まるブラジリアン柔術のトレーニング施設「RUDOS」の公式Instagramが5日、恒例となっているトレーニングに訪れたレスラーたちとの集合写真を投稿。この施設の常連となっているWWE日本人スーパースターのジュリアやカイリ・セインらが笑顔でポーズを決める姿が映し出されていた。

2人は仕上がった筋肉をアピールするかのように両手を広げ“マッチョポーズ”を披露。また写真には、同じくWWEで活躍するニッキー・クロスも登場。ニッキーはWWEを席巻する怪奇集団“ワイアット・シックス”の一員で、ホラーメイクとサイコなキャラクターが特徴の女子スーパースター。リング上での活躍はもちろん、ステージ裏のセグメントでたびたび“心霊写真”のように映り込むなど、独特な存在感で人気を博している。

異色メンバーながら雰囲気の良さが伝わる集合写真にはファンからの「楽しそう」「トレーニングを楽しんで」「ジュリアとカイリ、めっちゃいい感じだね」「ニッキー！」といったコメントが集まり、約4500件の“いいね”が押されていた。

