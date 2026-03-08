WBC日本VS韓国

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールCは7日、東京ドームで行われ、日本代表「侍ジャパン」は韓国に8-6で逆転勝ち。「1番・DH」で出場した大谷翔平投手（ドジャース）が3回に2戦連発となる同点アーチを叩き込んだ。韓国のファンは大谷が試合中に取った敬意の行動にも感服。その様子がさらに拡散され米ファンの間でも話題になった。

3回に2戦連発となる同点弾をかっ飛ばした大谷。その後、ベンチで敵を称える行動まで注目が集まった。

4回、ドジャースの同僚キム・ヘソンが同点2ランを放った時。ベンチに座っていた大谷は、韓国ベンチのほうに視線を向けると、笑みを浮かべながら拍手を送った。韓国では、これがキム・ヘソンを称えたものだと話題になっていた。

X上の韓国ファンは「やっぱり大谷の人格はレジェンド」「本当に敵チームなのに美談が出てくるねえ、嫌いになれない男だよ」などと脱帽。試合後には、取材に応じたキム・ヘソンに韓国メディアがこの場面を尋ねる一幕もあった。

米専門メディア「ドジャース・ネーション」公式インスタグラムもこの行動に注目。「ショウヘイ・オオタニは、チームジャパンからホームランを打ったキム・ヘソンを、とても誇らしそうに見ていた」と記して紹介した。米ファンからも「フィールドの上でも外でも、まさに兄弟のよう！」「嘘でしょ、これ本当に素敵で大好き」「お互いへの敬意と礼儀を大切にしてる！ 2人とも最高だけど、やっぱりオオタニは特別」「なんていい奴なんだ」「これぞ真の史上最高選手だ」など、絶賛するコメントが寄せられた。

大谷は試合後の会見で「日本と同じくらい、韓国の選手たちも丁寧なアットバット、いい打線だなという印象を受けた。本当に手ごわい、お互いにとっていいゲームだったと思う」と相手を称えた。



