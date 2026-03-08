アニメ「エヴァンゲリオン」が8日までに公式HPを更新。イベントで上映した短編アニメーションを公式YouTubeで公開することを報告した。

公式HPでは「『エヴァンゲリオン』作品30周年記念フェス『EVANGELION:30+；』（2026年2月21日〜23日開催）へお越しくださった皆様、誠にありがとうございました」とイベント来場者へ感謝を伝え、「催事にて上映しました短編アニメーション作品に関し、イベント最終日ステージにてなんらかの形でお届けする旨のアナウンスをさせていただいておりました。つきましては、3月8日が『シン・エヴァンゲリオン劇場版』の公開日からちょうど5年目となることもあり、この短編アニメーションを3月8日の午前0時よりカラー公式YouTubeチャンネルにて公開することをお知らせいたします」と短編アニメーション公開を告知した。

また、「なお、既に発信の通り、今回の盗撮映像および流出映像のSNS拡散防止対応に大変苦慮しており、是非公式YouTubeチャンネルでのご視聴をいただきますよう、ご理解とご協力のほど、何卒よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。

公式HPでは2月22日「『EVANGELION:30+；』『STAGE AREA』公演における盗撮、またその内容をSNSなどに無断転載・共有する行為は禁止されております。法的責任を問われる場合がございます」と注意喚起されていた。