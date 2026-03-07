「同じ服を長く着る方が素敵」40代OLの衣替えに見る価値観の変化
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「40代独身OLのシンプルライフ」が「少ない服で暮らす40代OLの衣替え」と題した動画を公開した。動画では、冬から春への衣替えに伴い、冬服を手放す基準や、来シーズンも気持ちよく使うための衣類・小物のお手入れ方法を丁寧に紹介している。
動画の冒頭で、出演者のあきさんはまずクローゼットから冬服をすべて取り出す。そして、「クリーニングに出すもの」「ホームクリーニングするもの」「手放すもの」に仕分けしていく。手放す基準は「清潔感がなくなった服」で、毛玉や毛羽立ち、ヨレが気になるニット3着と、丈が短くなってしまったシャツを手放すことにしたという。
続いて、来シーズンも着る冬服のお手入れへ。ダウンコートはクリーニングに出し、ウールのコートはブラッシングでケアする。ブラシは英国王室御用達の「KENT」のカシミア・ウール用ブラシを使用。あきさんは「ひとつのものを長く大切に着る方が素敵だなと思うようになりました」と語り、お気に入りのコートを長く愛用できるよう、ホームケアにも力を入れている様子を見せた。
バッグや靴のメンテナンスも行う。バッグはコロンブスの「レザークリームセット」を使い、ブラッシングでホコリを落とし、クリーナーで汚れを拭き取った後、仕上げにクリームを塗り込んでいく。靴はレザーシューズクリーナーで手入れするが、ジーンズの色が移ってしまったスニーカーはコインランドリーのシューズクリーナーで洗濯。見違えるほど綺麗になった仕上がりに驚きの声をあげた。
手入れが完了した冬服は圧縮袋に収納し、春服と入れ替えて衣替えは完了。ものを大切に長く使うための丁寧なメンテナンスは、日々の暮らしを豊かにするヒントになりそうだ。
動画の冒頭で、出演者のあきさんはまずクローゼットから冬服をすべて取り出す。そして、「クリーニングに出すもの」「ホームクリーニングするもの」「手放すもの」に仕分けしていく。手放す基準は「清潔感がなくなった服」で、毛玉や毛羽立ち、ヨレが気になるニット3着と、丈が短くなってしまったシャツを手放すことにしたという。
続いて、来シーズンも着る冬服のお手入れへ。ダウンコートはクリーニングに出し、ウールのコートはブラッシングでケアする。ブラシは英国王室御用達の「KENT」のカシミア・ウール用ブラシを使用。あきさんは「ひとつのものを長く大切に着る方が素敵だなと思うようになりました」と語り、お気に入りのコートを長く愛用できるよう、ホームケアにも力を入れている様子を見せた。
バッグや靴のメンテナンスも行う。バッグはコロンブスの「レザークリームセット」を使い、ブラッシングでホコリを落とし、クリーナーで汚れを拭き取った後、仕上げにクリームを塗り込んでいく。靴はレザーシューズクリーナーで手入れするが、ジーンズの色が移ってしまったスニーカーはコインランドリーのシューズクリーナーで洗濯。見違えるほど綺麗になった仕上がりに驚きの声をあげた。
手入れが完了した冬服は圧縮袋に収納し、春服と入れ替えて衣替えは完了。ものを大切に長く使うための丁寧なメンテナンスは、日々の暮らしを豊かにするヒントになりそうだ。
関連記事
個人情報を守る！40代独身OLが実践する「デジタル断捨離」で安心を手に入れる
「今の私」に不要なモノは手放す 40代独身OLが実践する「春の捨て活」で心も整う
「身軽に暮らす」40代独身OLの捨て活！クローゼットからデジタルデータまで156個を手放してスッキリ
チャンネル情報
心豊かに過ごす「シンプルライフ」に憧れるアラフォーです。片付け,資格勉強,ジュエリーに目覚め、2023年、時間を作るため1,000個以上のモノを手放す。2024年、増えた時間でYoutubeと資格勉強開始。2025年、記憶に残らない消費を控えるべく、なるべく買わない暮らしスタート。