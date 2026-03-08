この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ギー太 ホークス応援チャンネルが「台湾ファンに日本の印象を聞いたら日本愛が凄かった【WBC】」を公開した。WBC Netflix 公認クリエイターに選ばれたギー太が、侍ジャパン対台湾戦を控えた東京ドームで台湾ファンにインタビューを敢行し、「勝敗関係なく友達」など、野球を通じた温かい交流の様子を伝えた。



動画冒頭、ギー太は現地の声を届けるべく、YouTuberのB-モレルと共に台湾ファンへの取材をスタート。まず声をかけた台湾の女性2人組は、日本の応援文化について「ワンダフォー」「イッツグレート」と笑顔で絶賛した。さらに、福岡ソフトバンクホークスを知っているかと尋ねると即答し、台湾出身の徐若熙投手の名前を出して盛り上がりを見せた。



続いて取材したカップルに大谷翔平の印象を聞くと、「タフ」と答えつつ、「ピッチングも見たい」と本音をこぼした。また、家族連れのファンは、日本の先発である山本由伸について「台湾でもみんな知っている。とても有名」と知名度の高さを証言。日本と台湾のどちらが勝つかという質問には「勝敗関係なく、私たちは友達」と答え、深い絆を感じさせた。



終盤では、日本語が堪能な男性ファンが登場。スコアを「4-1」で日本の勝利と予想しつつ、日本の応援文化と台湾のチアリーダー文化の違いを語り、「台湾の応援の方は違う」と両国の特色を説明した。



最後はB-モレルが台湾のチアリーダーのお面を被って登場するユーモアあふれる展開で幕を閉じた。動画全体を通じて、台湾ファンの熱気や侍ジャパンに対する敬意が伝わってくる。国境を越えた野球への愛と、両国の友好的な関係性が窺えるインタビュー動画となっている。