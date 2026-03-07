ネットミーム「イタリアンブレインロット」初の書籍　絵さがしBOOK登場

『ザビャンのブレインロット学校絵さがしBOOK』（宝島社）が2026年3月12日（木）に発売される。

【写真】『ザビャンのブレインロット学校絵さがしBOOK』を試し読み

本書はYouTubeにて総再生回数1.3億回を記録するなど、YouTubeやTikTokで活躍しヒット曲「トゥントゥントゥンサフールに恋している」を生み出したザビャンの解釈に基づいて描かれた書籍。「ブレインロット学校」を舞台に登場キャラクターの世界観を絵さがしを行うことができる。子どもたちの間で人気を集めるインターネット発のミームキャラクター「イタリアンブレインロット」の日本初書籍だ。

紙面にはバレリーナ・カプチーナ、カプチーノ・アサシーノ、チンパンジーニ・バナニーニなど、100体以上の個性豊かなキャラクターが登場。教室やプール、遠足先の公園などのにぎやかな場面にあふれかえるキャラクターたちの中から、指定されたキャラクターやモチーフを探す遊びを楽しむことができる。

そのほか学生設定のプロフィールをまとめたキャラクター図鑑が収録されるほか、各キャラクターの特製シールも付属される。

※本書は、ミームとして認知されているイタリアンブレインロットの世界観を、著者の解釈に基づき表現したものであり、登場するキャラクターの権利を主張するものではない

（文＝リアルサウンド ブック編集部）