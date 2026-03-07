ËÏËó¾ë¤Ç¤âÀÐ³À»³¾ë¤Ç¤â¤Ê¤¤¡Ä½¨µÈ¤¬3¤ÄÌÜ¤ÎŽ¢°ìÌë¾ëŽ£¤ò½Ð¸½¤µ¤»¥Á¡¼¥È¤¹¤®¤ëÉÔÀï¾¡¤ò¤·¤¿Ž¢¤Þ¤Ü¤í¤·¤Î¾ëŽ£
¢£ÈþÇ»¹¶¤á¤ËÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿ËÏËóÀ©°µ
Âè4²ó¡¡ËÏËó¾ë¡Ê´ôÉì¸©Âç³À»Ô¡Ë¡¦ÀÐ³À»³¾ë¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¾®ÅÄ¸¶»Ô¡Ë¡¦±×ÉÙ¾ë¡ÊÊ¡²¬¸©²ÅËã»Ô¡Ë
¡Ö¤Þ¤µ¤«¤¿¤Ã¤¿°ìÌë¤Ç±ê¾å¤¹¤ë¤È¤Ï¡ª¡×¡Ö°ìÌë¾ë¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤È¡¢¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×Âè8ÏÃ¤ò¸«¤¿¿Í¤Î´Ö¤Ç¡¢°Õ³°¤ÊÊý¸þ¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÏËó°ìÌë¾ë¡Ê¿ÞÉ½1¡´ôÉì¸©Âç³À»ÔËÏËóÄ®ËÏËó1742¡Ë¡£¡ÖÅ¨¤Î¹¶·â¤Î·ä¤òÆÍ¤¤¤Æ°ìÈÕ¤Ç¾ë¤ò½Ð¸½¤µ¤»¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÃÛ¾ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¢¤½¤Î¿¿µ¶¤Ï¤È¤â¤«¤¯ÃÎÌ¾ÅÙ¤À¤±¤ÏÈ´·²¤À¡£
¤Ä¤Þ¤ê¸òÄÌ¤ÎÍ×¾×¤Ç¡¢ËÏËó¤òÀ©¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢¿¥ÅÄ²È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈþÇ»¹¶¤á¤ò°ìµ¤¤ËÁ°¿Ê¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
Ã¯¤â¿¿»÷¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÂçÃÀ¤Ê¹ÔÆ°¤ò¡¢À¸³¶¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤Ó·èÃÇ¤·¼Â¹Ô¤·¤¿½¨µÈ¡£ËÏËó°ìÌë¾ë¤Ï¤½¤ÎÂåÉ½Îã¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤¬¡¢½¨µÈ¤Î°ìÌë¾ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¡¢¼Â¤ÏËÏËó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¢£´ØÅì¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¡Ö°ìÌë¾ë¡×
¡ÖËÏËó°Ê³°¤Ë½¨µÈ¤¬ºî¤Ã¤¿°ìÌë¾ë¤Ï¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ì¤Ð¡¢Îò»Ë¹¥¤¤Ê¤é¤¹¤°¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤Ö¾ë¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¡£1590¡ÊÅ·Àµ18¡ËÇ¯¤Î¾®ÅÄ¸¶À¬È²¤Î¿Ø¾ë¡¦ÀÐ³À»³¾ë¡Ê¿ÞÉ½3¢¿ÀÆàÀî¸©¾®ÅÄ¸¶»ÔÁáÀî1383-1¡Ë¡¢ÄÌ¾Î¡ÖÀÐ³À»³°ìÌë¾ë¡×¤À¡£
Å¨ÃÏ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤ÇÀï¤ò¹Ô¤¦ºÝ¤ËÃÛ¤«¤ì¤ë¤Î¤¬¿Ø¾ë¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÁíÀÐ³À¤Çµ¬ÌÏ¤â¹Âç¡£µÞÂ¤¤µ¤ì¤¿¤È¤Ï¤È¤Æ¤â»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤ÉÎ©ÇÉ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î»þ¤¹¤Ç¤Ë½¨µÈ¤Ï¤Û¤ÜÅ·²¼¤ò¼êÃæ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£¾®ÅÄ¸¶À¬È²¤Ï¡¢Å·²¼Åý°ì¤ÎÁí»Å¾å¤²¡£Á´¹ñ¤«¤éÂçÈ¾¤ÎÀï¹ñÉð¾¤¿¤Á¤òÁíÆ°°÷¤·¤¿¡Ö¾¡¤Á³Î¡×¤Î¹çÀï¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
ÀÐ³À»³¾ë¤ÎÃÛ¾ë»þ¡¢´û¤Ë¾®ÅÄ¸¶¾ë¤Î¼þ°Ï¤ÏÁíÀª10¿ôËü¤â¤Î½¨µÈ·³¤¬Êñ°Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÏËó¤Î¤è¤¦¤ËÅ¨¤ËË¸³²¤µ¤ì¤ë¶²¤ì¤Ï¤Ê¤¤¡£
ÌÚÎ©¤Ë±£¤ì¤ÆÃå¡¹¤Èºî¶È¤ò¿Ê¤á¡¢´°À®¤·¤Æ¤«¤é¼ùÌÚ¤ò°ìµó¤ËÈ²ºÎ¡£¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢ÁíÀÐ³À¤Î¾ë¤¬½Ð¸½¤·¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¡¢äÆ¾ëÃæ¤ÎËÌ¾ò·³¤ÏÀï°ÕÁÓ¼º¡£¡Ö¹ßÉú¤ä¤à¤Ê¤·¡×¤È¤Î·ëÏÀ¤Ë»ê¤Ã¤¿¡½¡½¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ÀÐ³À»³¾ë¤Î¡Ö°ìÌë¾ë¡×¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡£¤³¤ì¤â¤Þ¤¿¡¢ÅÁÀâ¤ÎÈÏáÆ¤ò½Ð¤Ê¤¤ÏÃ¤À¤¬¡¢ËÏËó¾ë¤è¤ê¤Ï¿®¤Ô¤ç¤¦À¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
°ìÈÌÅª¤Ë¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤³¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¤â¤¦°ì¤Ä¡¢¡Ö°ìÌë¾ëÅÁÀâ¡×¤¬»Ä¤ë½¨µÈ¤æ¤«¤ê¤Î¾ë¤¬¤¢¤ë¡£¾®ÅÄ¸¶À¬È²¤«¤éÁÌ¤ë¤³¤È3Ç¯Á°¡¢1587¡ÊÅ·Àµ15¡ËÇ¯¡¢¶å½£Ê¿Äê¤ÎºÝ¤Î¤³¤È¤À¡£
¢£¶å½£¤Ç¤â¼Â¹Ô¤·¤¿°ìÌë¾ëºîÀï
¶å½£Ê¿Äê¤ÎºÝ¤â¡¢½¨µÈ¤Ï¤Û¤ÜÁ´¹ñ¤ÎÂçÈ¾¤ò²¡¤µ¤¨¤¿¾å¤Ç¤ÎÀïÌò¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤·¾®ÅÄ¸¶À¬È²¤Û¤É¡Ö¾¡¤Á³Î¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»§Ëà¤«¤éËÌ¾å¤òÂ³¤±¡¢¶å½£Åý°ì¤òÌÜÏÀ¤àÅçÄÅ·³¡£ÂÐ¤¹¤ëÉ÷Á°¤ÎÅô²Ð¤ÎÂçÍ§²È¤ÎÅö¼ç¡¦ÂçÍ§µÁÅý(¤ª¤ª¤È¤â¤è¤·¤à¤Í)¤Ï¡¢½¨µÈ¤Ë±ç·³¤òÍê¤à¡£
1586¡ÊÅ·Àµ14¡ËÇ¯¡¢ÅçÄÅ·³¤¬¶å½£ËÌÅìÉô¤ÎÂçÍ§ÎÎ¤ØËÜ³ÊÅª¤Ë¿¯¹¶¡£Ë¸å¹ñ¡¢ËÁ°¹ñ¡¢ÃÞÁ°¹ñ¤Ë¤Ê¤À¤ì¹þ¤ß¡¢ÂçÍ§·³¤ÏËÉÀï°ìÊý¡£ÌÓÍø¤äÄ¹½¡²æÉô¤éÀ¾¹ñ¤Î±ç·³¤òÆÀ¤Æ¤â½ù¡¹¤Ë²¡¤µ¤ì¤Æ¤æ¤¯¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯½¨µÈ¤¬½Å¤¤¹ø¤ò¾å¤²¤ë¡£1587¡ÊÅ·Àµ15¡ËÇ¯¤Î¸µÃ¶¡¢¶å½£¤Ø¤Î½Ð¿Ø¤ò¹æÎá¡£½ôÂçÌ¾¤¬¤³¤¾¤Ã¤ÆÀ¾¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢2·î10Æü¤Ë¤Ï½¨Ä¹¡¢3·î1Æü¤Ë¤ÏÂç¾¡¦½¨µÈ¤â½Ð¿Ø¤¹¤ë¡£
½¨µÈ·³¤¬¶å½£¤Ø¾åÎ¦¤·¤¿º¢¡¢Î¾·³¤ÎºÇÁ°Àþ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¸½ºß¤ÎÊ¡²¬¸©ÆâÎ¦Éô¤ÎÃÞË¥¨¥ê¥¢¤À¤Ã¤¿¡£°ìÂÓ¤ò»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅçÄÅÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿½©·î¼ï¼Â(¤¢¤¤Å¤¤¿¤Í¤¶¤Í)¡£½¨µÈ·³¤Ï¡¢¤Þ¤º¼ê»Ï¤á¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë´äÀÐ(¤¬¤ó¤¸¤ã¤¯)¾ë¡Ê¿ÞÉ½5£Ê¡²¬¸©ÅºÅÄÄ®ÅºÅÄ¡¦ÀÖÂ¼ÀÖ¡Ë¤Ø¡£
Ï¼¤«¤é¤ÎÈæ¹â¤Ï380m¡¢µð´ä¤ò³èÍÑ¤·¤¿¸«¤ë¤«¤é¤Ë¥´¥Ä¤¤»³¾ë¤ò¡¢½¨µÈ·³¤ÎÁ°ÅÄÍøÄ¹¡¢³÷À¸»á¶¿¤é¤Ï¤ï¤º¤«°ìÆü¤Ç¹¶¤áÍî¤È¤¹¡Ê¤³¤ì¤âÊÌ¤Î°ÕÌ£¤Ç¡Ö°ìÌë¾ë¡×¤È¤¤¤¨¤ë¡Ë¡£
¤³¤Î»þ¡¢¼ï¼Â¤¬äÆ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï±×ÉÙ¾ë(¤Þ¤¹¤È¤ß¤¸¤ç¤¦)¡Ê¿ÞÉ½5¤Ê¡²¬¸©²ÅËã»ÔÃæ±×¡¢Âç·¨¾ë¤È¤â¸Æ¤Ö¡Ë¡£´äÀÐ¾ë¤«¤é10¿ôkmÀ¾¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡£¶Ã¤¤¤¿¼ï¼Â¤Ï¾ë¤ò¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¡£Å¨¤ËÃ¥¤ï¤ì¤ë¤Î¤ÏÉ¬»ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ì¤«¤ê¤Ê¤¯ÇËµÑ¤·¤Æ¤«¤éÅ±Âà¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¢£°ìÌë¾ë¤ÇÀï¤ï¤º¤·¤Æ¾¡Íø
¼ï¼Â¤¬Âà¤¤¤¿Àè¤Ï7¡Á8kmÆîÀ¾¤Î¸Å½è»³¾ë¡Ê¿ÞÉ½5¥Ê¡²¬¸©Ä«ÁÒ»Ô½©·îÌîÄ»¡Ë¡£É¸¹â859m¤Î»³¾ë¤«¤éËÌÊý¤Ï±×ÉÙ¾ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÞË°ìÂÓ¤¬¸«À²¤é¤»¤ë¡£¼ï¼Â¤Ï¤³¤Î¾ë¤«¤éÅ¨¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤Ä¤ÄÂÎÀª¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢ÇËµÑ¤·¤¿¤Ï¤º¤Î±×ÉÙ¾ë¤¬¤Ê¤ó¤È¡¢°ìÌë¤Ë¤·¤ÆÉü³è¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£½¨µÈ¤Ï¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤òÆ°°÷¤·¤Æ¤«¤¬¤ê²Ð¤òÊ²¤«¤»¡¢Ä®Ãæ¤Î¸Í¤ä¾ã»Ò¤ò¾ëÆâ¤Ë±¿¤Ð¤»¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦¤Þ¤Ë¡Ö²¾¾ë¡×¤òÃÛ¤¤¤¿¡£
¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Ï¥ê¥Ü¥Æ¤Î¾ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢7¡Á8kmÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ì¤ÐºÙÉô¤Þ¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¥Ï¥Ã¥¿¥ê¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¡¢µðÂç¤Ê·úÊª¤¬¥É¥«¥ó¤È½Ð¸½¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¡£¡Ö¤É¤¦¤¸¤ã¡ª¡×¤È¤Û¤¯¤½¾Ð¤à½¨µÈ¤Î»Ñ¤¬´ã¤ËÉâ¤«¤Ö¡£
´äÀÐ¾ë¤Ï°ìÆü¤Ë¤·¤ÆÍî¾ë¤·¡¢±×ÉÙ¾ë¤Ï°ìÌë¤Ë¤·¤ÆÉü³è¡£¸µ¡¹¡¢Éé¤±¤ò³Ð¸ç¤ÎÁê¼ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ï¼Â¤¬ËÜ³ÊÅª¤ËÀï¤ï¤º¤·¤Æ¹ßÉú¤ò¿½¤·½Ð¤¿¤Î¤âÌµÍý¤â¤Ê¤¤¡£
½¨µÈ¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÅçÄÅ¤È¤Î·ãÆÍ¤òÁ°¤Ë¡¢Âç·³¤ò²¹Â¸¤·¤¿¤Þ¤ÞÀï¤ï¤º¤·¤Æ¤ÎÂç¾¡Íø¡£ËÏËó¾ë¡¢ÀÐ³À»³¾ë¤ò¾å²ó¤ë½¨µÈ¤Î¡Ö°ìÌë¾ëºîÀï¡×¤¬ºÇ¤â¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢±×ÉÙ¾ë¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¢£±×ÉÙ¾ë¤Î¼ÂÂÖ¤òÃÎ¤ë¼ê³Ý¤«¤ê¤Ï¡©
¸½ºß¤Î±×ÉÙ¾ë¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½¨µÈ¤Î°ìÌë¾ë¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢ËÏËó¾ë¤Î¤è¤¦¤ËÌÏµ¼Å·¼é¡Ê»Ë¼Â¤Ë´ð¤Å¤«¤Ê¤¤Å·¼é¡Ë¤â¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤·¸½ÃÏ¤òË¬¤ì¤ì¤Ð¡¢ÁÛÁü¤òÁß¤Î©¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤ëº¯À×¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢Æó¤Î´Ý¤Ë¤¢¤ëÇòÊÆÎ®¤·À×¡£¸½ºß¤ÏÝµÁó(¤¦¤Ã¤½¤¦)¤ÈÌÚ¡¹¤¬ÌÐ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¸Å½è»³¾ë¤Î¤¢¤ëÀ¾Â¦¡£´¢¤ê¼è¤Ã¤Æ»³È©¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢±ó¤¯¤«¤é¤Ç¤â¤è¤¯¸«¤¨¤¿¤À¤í¤¦¡£
¾ëÆâ¤Ë¿å¤¬ËÉÙ¤Ë¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÇòÊÆ¤òÎ®¤·¤Æµ¶Áõ¤·¤¿ÏÃ¤Ï¡¢äÆ¾ëÀï¤Î¤¢¤Ã¤¿»³¾ë¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤·¤Æ¤ÏÈæ³ÓÅª¤è¤¯Ê¹¤¯¡£¿å¤È¤È¤â¤ËÊ¼ÎÈ¤âÂç»ö¤ÊÀ¸Ì¿Àþ¤Ê¤Î¤À¤«¤é¥Þ¥æ¥Ä¥Ð¤Ë»×¤¨¤ë¤¬¡¢²ó¼ý¤ÎÌÜ½è¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÌäÂê¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤·¤Æ¤ä±×ÉÙ¾ë¤Î¾ì¹ç¡¢Å¨¿Ø¤Ï¤Ï¤ë¤«Àè¡£¾ë²¼¤ÏÁ´¤ÆÌ£Êý¤¬²¡¤µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢½¨µÈ¤Î¤³¤È¡¢ÁêÅö¥ÉÇÉ¼ê¤ÊÇòÊÆ¤ÎÂì¤ò¤³¤·¤é¤¨¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
Æó¤Î´Ý¤ÎÀ¾¤ËÏ¢¤Ê¤ëËÜ´Ý¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê°ä¹½¤â¤¢¤ë¡£
ÌÚÎ©¤µ¤¨´¢¤ê¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¤³¤ì¤â¸Å½è»³¾ë¤«¤é¸«¤¨¤¿¤Ï¤º¤Î¾ì½ê¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢ÀéÀ®É»Ã½(¤»¤ó¤Ê¤ê¤Ó¤ç¤¦¤¿¤ó)¤Î´ú°õ¤¬ËÝ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£
¢£ÂàµÑ¤»¤º¤³¤Î¾ë¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é
ºÇ¸å¤Ë¡¢±×ÉÙ¾ë¤Î¹½Â¤ÅªÆÃÄ§¤â¸«¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢±×ÉÙ¾ë¤Ï´Ø¥ö¸¶¤Î¹çÀï¸å¡¢¹õÅÄÄ¹À¯¤ÎÎÎÃÏ¤È¤Ê¤ê¡¢¸åÆ£ËôÊ¼±Ò¡¢Â³¤¤¤ÆÊìÎ¤ÂÀÊ¼±Ò(¤â¤ê¤¿¤Ø¤¨)¤È½Å¿Ã¤¬¾ë¼ç¤òÇ¤¤¸¤é¤ì¤ë¡£½¾¤Ã¤Æ¡¢¹õÅÄ»þÂå¤Ë²þ½¤¤µ¤ì¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤¦¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤Ç¡£
¼çÍ×Éô¤Ç¤ÏÆó¤Î´Ý¤ËÍ×ÃíÌÜ¤À¡£¡Ö²£Ìð³Ý¤«¤ê¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ä¹Âç¤ÊÅÚÎÝ¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£²£Ìð³Ý¤«¤ê¤Ï¡¢ÆóÊý¸þ¤«¤éÌð¤ò¼Í¤«¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀÞ¤ì¶Ê¤¬¤Ã¤¿¹½Â¤¤Î¤³¤È¡£
Æó¤Î´Ý¤ÎÅìÃ¼¤Ï¡¢ÀÐÂ¤¤ÎÛÆ·Á¸×¸ý¤ò·Ð¤Æ¥¹¥í¡¼¥×¾õ¤ÎÆ»¤Ë¡£¤µ¤é¤ËÆó¤Î´Ý¤ÎÅì²¼¤Ë¤Ï¡¢¾ëÆâºÇÄ¹¤Î²£ËÙ¤¬·¡¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆìÄ¥¿Þ¤ò¸«¤ì¤Ð¤ï¤«¤ëÄÌ¤ê¡¢±×ÉÙ¾ë¤Ï½Ä²£¤Ë¿¤Ó¤ë»ÙÈøº¬¤â¾ë°è¡£³ÆÈøº¬¤ÎÍ×½êÍ×½ê¤ÏËÙÀÚ¤äÅÚ¶¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÆ°×¤ËÅ¨¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤Ê¤¤¡£
¤½¤·¤ÆÆìÄ¥¿Þ¤ò¸«¤Æ¤â°ìÌÜÎÆÁ³¡¢±×ÉÙ¾ë¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤ÅÚÌÚ°ä¹½¤¬À¦¾ëÃ¨ËÙ¤À¡£Í×½êÍ×½ê¤Ë¡¢¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤È¤¤¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¤Ó¤Ã¤·¤ê¤ÈÃ¨ËÙ¤Ç¸Ç¤á¤Æ¤¢¤ë¡£
¾ë°è¤Ï¹Âç¤Ç¡¢¼é¤ê¤âËüÁ´¡£¤â¤·¼ï¼Â¤¬Å±Âà¤»¤º¡¢¤³¤Î¾ë¤ËäÆ¤Ã¤ÆÅ°Äì¹³Àï¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë´äÀÐ¾ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢1Æü¤Ç¤ÏÍî¤Á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤·¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÂç·³Áê¼ê¤Ë°ìÌðÊó¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
----------
º£Àô ¿µ°ì¡Ê¤¤¤Þ¤¤¤º¤ß¡¦¤·¤ó¤¤¤Á¡Ë
¸Å¾ëÃµË¬²È
1975Ç¯¡¢¹Åç¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¦É÷ÍèÆ²ÂåÉ½¡£»³¾ë¤òÃæ¿´¤ËÁ´¹ñ¤Î¾ë¤ò¤Ò¤¿¤¹¤éÊâ¤Â³¤±¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¹¶Î¬¤·¤¿¾ë¤Ï900°Ê¾å¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÀï¤¦»³¾ë50¡Ù¡Ê¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥×¥ì¥¹¡Ë¡Ø¤ª¤â¤·¤íÃµË¬ ÆüËÜ¤Î¾ë¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë¡¢´Æ½¤½ñ¤Ë¡Ø¡Ø»³¾ë¡Ù¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÈÆæ¡Ù¡ØÆüËÜ¤ÎÌ¾¾ë¥Ç¡¼¥¿¥Ö¥Ã¥¯200¡Ù¡Ê°Ê¾å¡¢¼Â¶ÈÇ·ÆüËÜ¼Ò¡Ë¡£¡Ø¿¥ÅÄ¿®Ä¹²òÂÎ¿·½ñ¡Ù¡Ê¶á¹¾È¬È¨´Ñ¸÷Êª»º¶¨²ñ¡Ë¤Ê¤É¡¢ÃÏ°èÌ©ÃåÇ»¸ü·¿¤Î¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥ÈÀ©ºî¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê¸Å¾ëÃµË¬²È º£Àô ¿µ°ì¡Ë