元人気コンビの芸人が、動画配信での「投げ銭」によって1日で800万円もの大金を稼ぎ出していることが明かされ、出演者たちが驚愕する場面があった。

【映像】配信で月100万円以上稼ぐ芸人4名を実名告白

3月6日放送の『しくじり先生 俺みたいになるな!!』では、芸人がコンビの将来やお笑いスキル向上などの悩みを相談する人気企画「お笑い研究部」を放送。今回は、鬼越トマホークによる「将来有望な若手が解散しないための授業」が行われた。

鬼越トマホークの金ちゃんが「解散確定な危険行動」として挙げたのが、「10代の女性ティックトッカーと投げ銭バトルをして勝利して泣いたら解散確定」という項目。これは、2022年に解散したピスタチオ・伊地知の実体験であり、10代女性とのバトルに僅差で勝利した際、「ありがとうございます！」と涙を流したエピソードが披露された。

さらにスタジオが騒然としたのは、その収益額だ。良ちゃんによれば、伊地知は自身の誕生日に配信を行った際、なんと1日「800万円」を稼ぎ出したという。現在、吉本内には配信で圧倒的な人気を誇る「四皇」と呼ばれるメンバーが存在することも明かされた。

この現状に、スタジオからは「なんで!?」と驚きの声が。さらに、配信内容はネタを披露するわけではなく「ただお話をして、相談に乗ってあげる」という。金ちゃんは「芸人の時のファンではなく、配信を始めてから出会ったファンが投げている」と明かした。

スタジオからは「甘い汁を吸っちゃったよね…」と、芸人の道とは異なる“新しい稼ぎ方”に複雑な思いをにじませる声が上がる一幕もあった。