【DLsiteアワード2025】 3月6日 結果発表

エイシスは、ダウンロード販売サービス「DLsite」における「DLsiteアワード2025」の結果を発表した。

「DLsiteアワード2025」は2025年に多くのユーザーの心を掴んだ作品を選出するアワードで、ゲームやマンガ、ASMRといった各ジャンルの秀でた作品を決めるものとなっていた。アワード大賞、新人賞、特別賞といった賞が設けられ、受賞作品が一挙に公開。ゲームカテゴリのアワード大賞は「MACHINE CHILD（マシンチャイルド）日本語版」が選ばれた。

このほか、新人賞には「SAEKO: Giantess Dating Sim」、「でびるコネクショん でびネコ※エディショん」などがランクイン。また、「ボイス・ASMR部門」の新人賞には「ライザのアトリエ ASMR ～癒しの休息と明日の約束～」、特別賞の職業別では学生部門で「【ブルーアーカイブ】シグレ(温泉)ASMR～溶けていく温度を交わして～」が選ばれるなど、ゲームに関連したコンテンツも多数ランクインしている。

※：白抜きハート

【受賞作品（一部）】

ゲームカテゴリ アワード大賞「MACHINE CHILD（マシンチャイルド）日本語版」

ゲームカテゴリ 新人賞 「【限定ASMR特典付き】SAEKO: Giantess Dating Sim」

ゲームカテゴリ 新人賞 「でびるコネクショん でびネコ※エディショん」

音声作品カテゴリ アワード大賞「【ASMR】クラーケン魔法使いとの旅【耳かき(触手・指・竹・綿棒・濡れ綿棒・鼓膜刺激)/耳マッサージ/シャンプー/バブルタイマー/心音/声:こりす」

音声作品カテゴリ 新人賞 「推し配信者がクラスメイトだった件 しかも放課後の誰もいない部室で2人きり…?」

マンガ・CG・イラストカテゴリ 新人賞「銀行強盗のシミュレーションをする話」

音声作品カテゴリ 新人賞「【アトリエシリーズ】ライザのアトリエ ASMR ～癒しの休息と明日の約束～」

音声作品カテゴリ 特別賞「【ブルーアーカイブ】シグレ(温泉)ASMR～溶けていく温度を交わして～」