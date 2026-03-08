この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資家の田端信太郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「イラン攻撃で荒れる相場の中での勝ち筋はリアルゲイト！？」を公開した。動画全体を通して、イラン攻撃などを背景に相場が荒れる状況下においても、企業の業績を冷静に見極め、基本に忠実な投資を行うことの重要性を語っている。



動画の冒頭、田端氏は自身の資産状況について触れ、「なんだかんだで安心！安心！俺の資産は増えてるわ」と笑顔を見せ、不安定な相場環境にあっても余裕のある姿勢を示した。さらに、リアルゲイトの株価が上昇していることに言及し、「リアルゲイトもきているよ」と評価した。



続いて、視聴者から寄せられた声として、損切りを実行し、失敗を晒した上で次の日に再び買いに向かう勇気が信用につながっているという意見を紹介した。これに対し、田端氏は「そう基本に忠実！リアルゲイトも大復活！」と力強く応じ、自身の投資姿勢が基本原則に基づいていることを強調した。



さらに、株価が下がるたびに買い増しを繰り返しているという別の視聴者のコメントを取り上げた。田端氏はこの投資手法に理解を示しつつ、「業績自体は基本巡航速度で安定的に良いからね」と断言。一時的な株価の変動に惑わされるのではなく、対象となる企業の業績が安定的であるかどうかが、下落局面における買い増しの判断基準になるという独自の見解を展開した。



最後は、相場が荒れる中でも、企業の安定した業績を見極めるという基本に立ち返ることの重要性を示唆して締めくくられている。一時的な市場の混乱に動じることなく、業績の推移を冷静に評価することの大切さを伝える内容となっている。