成果を出しても、心が満たされないのはなぜか。精神科医のジュディス・ジョセフさんは「成功するたびに喜びではなく安堵しか感じられなくなったら、それは心の危険信号だ」という――。（第3回）

※本稿は、ジュディス・ジョセフ『かくれうつ』（訳：鹿田昌美、飛鳥新社）の一部を再編集したものです。

■「勝利の喜び」が「安堵」に変わる恐怖

2021年9月、テニス界のスターである大坂なおみ選手の記者会見を見て、私は胸が張り裂けそうになりました（※1）。全米オープン3回戦敗退後、23歳の大坂選手はカメラの前で涙をこらえながら、記者の質問に答えていました。心を落ち着けようと長い時間押し黙り、両手でそっと頬を叩き、ついにはナイキのバイザーを下げて涙を隠しました。

「勝っても嬉しいと感じない。むしろほっとするんです」と、わずか数年前の2018年全米オープンで幼少期の憧れだったセリーナ・ウィリアムズ選手を破った大富豪アスリートは語り、最後には声を震わせながらこう言いました。

「負けると、とても悲しくなる。でも、それは普通じゃないと思う。しばらくプレーを休もうと思います」

世界級のアスリートが負けた後にこれほど落ち込み、さらに悪いことに、勝った後に感情を失ってしまうのはなぜでしょう？ 大坂選手は2020年に世界で最も高額な報酬を得ていた女性アスリートです。頂点に立つアスリートが、人生を捧げてきたものから距離を置こうとする原因とは？

写真提供＝共同通信社 女子シングルス準決勝を終え、記者会見する大坂なおみ＝2025年9月5日、ニューヨーク（共同） - 写真提供＝共同通信社

■なぜ大坂なおみは勝利に笑えなくなったのか

大坂選手のインタビューが終わった時、私は疑問の答えを見つけていました。大坂選手は多くの「成功を収めたにもかかわらず」無快感症になっていたのではなく、「成功したゆえに」無快感症になっていたのです。誤解のないよう言っておくと、私は大坂選手の主治医ではありません。

でも、ここまで読み進めた皆さんにもお分かりでしょうが、勝つことの喜びではなく、負けなかったことへの安堵感だけを得ているのなら、それはかくれうつの兆候なのです。

最初はそんなことはありませんでした。かつては自分が選んだスポーツで競い合うことが大坂選手に喜びをもたらしていました（タイガー・ウッズ、シモーネ・バイルズ、マイケル・フェルプス、トム・ブレイディなど、メンタルヘルスの苦悩について公に語ったトップアスリートたちも同様です）。

誰でも、得意なことをするのが好きなのではないでしょうか？ でも、勝利を重ね、リスクや期待が高まるにつれて、鶏が先か卵が先かという問題が浮かび上がります。

■「成功するほど楽しめなくなる」という真理

「スポーツが好きなのは、得意だから？ それとも好きだから得意なのか？」

こうした問いは、自分が選んだ分野で進歩していく中で誰にでも起こり得ます。私たちの努力は、仕事を楽しむことよりも、勝つことへと傾きがちです。喜びよりも、ネガティブな影響を避けることのほうが重要になり、楽しみよりも、失望を避けることのほうが重要になります。私たちはトップを目指して努力を続けます。

でも、頂点に到達したとしても、その時にすべてが崩れ去ってしまうかもしれません。つまり、成功すればするほど、それを楽しむことが難しくなるということです。大坂選手を見て、問題だけでなく解決策も見出しました。それは「ビジョン（Vision）」です。かくれうつを根絶したいなら、この最後の「V」をマスターしなければなりません。では、ビジョンとは一体何を意味するのでしょう？

ビジョンとは、成功を認識し、それを祝う方法を計画し、実際に時間をかけてその計画を実行する能力です。

今の文章を2回読んでください。かくれうつの人は、おそらくこの3つのうちの1つさえできていないでしょうから。職場で素晴らしいプレゼンをして上司から賞賛された時、かくれうつの人は自分を褒めません。それどころか、うまくいったことを認めようともしません。すでに次のタスクに取り組んでいます。

写真＝iStock.com／bpawesome ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／bpawesome

■自分で、自分をほめられない

でも、ビジョンを持つと実際に立ち止まって「やった、うまくいった！」と思えるようになります。そして、週末に30分のマッサージを予約して自分にご褒美をあげます。前日に「用事ができた」という理由で予約をキャンセルしたりしません。

ビジョンが曇っていると、何か素晴らしいことを成し遂げたことにさえ気づきません。あの大口顧客を獲得できたのは運が良かったから、と自分に言い聞かせます。あの賞を獲得できたのは審査員が自分の仕事をよく見ていなかったから、と考えます。

ビジョンが欠けていると、成果を祝う計画など立てません。目立ちたくないインポスター症候群なのですから、わざわざ注目を集めたりしないのです。自分にご褒美をあげたくても、おそらく恥ずかしくて実行できない。結局のところ、自分は賞賛に値しない、ただの大きな間違いだ、と考えます。

でも、ビジョンが明確であれば、勝利の瞬間に浸ることができます。何かの間違いだとか、相手を騙してしまったとか思うのではなく、立ち止まって自分の成し遂げたことを祝うことができるのです。

■すぐに「次の目標」に意識を向けてはいけない

ここまでかくれうつを克服するための「V」をいくつか紹介しましたが、無快感症を克服するにはビジョンが最も重要です。ビジョンは、人生の喜びを育むことに集中する後押しをしてくれるからです。

ジュディス・ジョセフ『かくれうつ』（訳：鹿田昌美、飛鳥新社）

あなたは、友達に無理やりパーティーに連れて行かれて、結局楽しすぎて店が閉まるまで居続けてしまったことはありませんか？ ここでは、いわば私があなたをパーティーに連れて行くのだと考えてください。きっとあなたは、パンプスを脱ぎ捨て、結んでいた髪をほどいて、閉店時間になってバーテンダーに「家に帰る必要はないけど、ここにいるのはダメよ」と声をかけられ、ダンスフロアから追い立てられることでしょう。

ビジョンは、あなたが最高に楽しい時間を過ごせるように、パーティーに行くよう促します。

自分の勝利は、認識して祝わなければ見過ごされてしまいます。見過ごされると、勝利に対する感覚がマヒします。勝利への感覚がマヒすると、立ち止まって勝利に意識を向けません。すると勝利から喜びが失われ、ほとんど気づかなくなります。すでに次の目標に意識が向いているからです。

写真＝iStock.com／takasuu ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／takasuu

■無快感症は、誰にでも起こり得る

なぜスーパーボウルのクォーターバックが、優勝後に何万ドルも支給されてディズニーワールドに行くのでしょう（※2）。あるいは、タイガー・ウッズがPGAトロフィーの置き場所を知らないのはなぜでしょう（※3）。または、大坂なおみがなぜテニス界から距離を置いたのかを考えてみてください。突き詰めると、答えは「無快感症」だからです。

無快感症は、誰にでも起こり得るものです。世界クラスのアスリートでなくても、勝利を祝福しない冷えきった気持ちになることはあります。卒業式や注目を浴びる授賞式、自分のために開かれるパーティーを欠席しようと思ったことがある人は、典型的なかくれうつです。

そんな瞬間、あなたの無意識は「自分は祝福されるに値しないのだから、参加する必要はないのでは？」と告げています。でも、その瞬間を逃してしまうと、インポスター症候群になったり、「無価値だ」という意識に屈したりするだけです。

■成功を祝うことは、心を守ること

お祝いに出席しないと、人生でうまくいっていることではなく、うまくいっていないことに意識が集中してしまいます。かくれうつに苦しんでいる人は、失敗をくよくよ考えることに多くの精神エネルギーを浪費してしまい、成功について考える余裕がほとんどありません。だからこそ、自分が進歩していることを思い出す必要があります。

過去にとらわれるのではなく、自分を引っ張り、前進させてくれる何かが必要なのです。成功した自分にご褒美を与えることで、前向きで楽観的な気持ちになり、ストレスを軽減することができます。

実際、これは幸福感を高める非常に強力なツールであり、自殺予防の基本的な要素でもあるのです。勝利を祝う計画を立てることで、成功をその瞬間に喜びながら、次に来る最高の瞬間に思いをはせることができます。

写真＝iStock.com／FG Trade ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／FG Trade

ジュディス・ジョセフ医学博士（MD、MBA） 認定精神科医 コロンビア大学ヴァゲロス医科大学の「WomeninMedicineInitiative」議長 ニューヨーク大学ランゴーン医療センターの小児・青年精神医学の臨床助教授

自身の研究室であるMBM（マンハッタン行動医学）の主任研究者として、小児、成人、老年、女性のメンタルヘルスに関する臨床研究を数多く実施し、更年期のメンタルヘルス症状に対処するための「T.I.E.S.法」を開発。米国大統領府、アイビーリーグの大学、欧米のフォーチュン500企業などの名門機関で、講師やプロフェッショナルスピーカーを務めている。2024年にはPopSugarの「ブラック・ヘルス・ヒーロー」に選出。2024年VeryWellMindの「メンタルヘルス・ソートリーダー」のトップ25、2024年NAACP「メンタルヘルス・チャンピオン」トップ6にも選ばれる。現在、コロンビア大学とニューヨーク大学で医師と医学生向けの医療メディアの講座を担当。デューク大学で生物学と化学の学士号を優等で取得し、コロンビア大学医科大学で医学博士号、コロンビア・ビジネス・スクールで経営学の学位を取得。コロンビア大学で成人精神科レジデント研修を修了し、ニューヨーク大学ランゴーン医療センターで児童・青年精神科フェローシップを修了。

