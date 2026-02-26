¡Ö1Ëç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÂ»¤Ê¤·¡×¤À¤Ã¤Æ♡¡ÚGU¡ÛÃå²ó¤·ÎÏ¤â100ÅÀ¡ª¡ÖÍ¥½¨¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×
¤Þ¤À¥³ー¥È¤Ï¼êÊü¤»¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤½¤í¤½¤í½ÕÊª¤Î±©¿¥¤ê¤â¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¡£¤½¤ó¤Êº£¤Îµ¤Ê¬¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤Î¤¬¡ÚGU¡Ê¥¸ー¥æー¡Ë¡Û¤Î¡ÖÍ¥½¨¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×¡£¥¢¥¦¥¿ー¤Î²¼¤Ë»Å¹þ¤ó¤À¤ê¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¥µ¥¤¥º¤ò³è¤«¤·¤Æ¥Ë¥Ã¥È¤ò½Å¤Í¤¿¤ê¤È¡¢º£¤«¤é³èÌö¤·¤½¤¦¤«¤â¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥³ー¥Ç¤ò¾åÉÊ¤Ë°ú¤Äù¤á¤¿¤ê¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ê¥Ö¥é¥¦¥¹¤Ë¥Ï¥ó¥µ¥à¤µ¤òÅº¤¨¤¿¤ê¤È¡¢Ãå²ó¤·ÎÏ¤âÈ´·²¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤â¡Ö1Ëç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÂ»¤Ê¤·¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¤Î¤âÇ¼ÆÀ¡£¤¼¤Ò¥³ー¥Ç¤È°ì½ï¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤â¤¤ì¤¤¤á¤Ë¤â±Ç¤¨¤ëÀöÎý¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
¡ÚGU¡Û¡Ö¥À¥Ö¥ë¥Ö¥ì¥¹¥È¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈZ¡×\4,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ö¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¤Û¤É¤è¤¤¥Ï¥ê´¶¤Î¤¢¤ëÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¡×¡Ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë¤·¤¿¡¢ÀöÎý¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡£¾¯¤·¤æ¤È¤ê¤Î¤¢¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¡¢¤«¤Ã¤Á¤ê¤·¤¹¤®¤º¡¢¤Û¤É¤è¤¤¤³¤Ê¤ì´¶¤ò¤Þ¤È¤¨¤½¤¦¤«¤â¡£¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤ä¥¸ー¥ó¥º¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ß¥Ë¾æ¤È¤â¹¥ÁêÀ¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤â¤¤ì¤¤¤á¤Ë¤â¿¶¤ì¤ë¥Ùー¥¸¥å¥«¥éー¤Ï¡¢±©¿¥¤ë¤À¤±¤Ç´é¤Þ¤ï¤ê¤Ë²Ú¤ä¤«¤µ¤ò¥×¥é¥¹¡£¥«¥éー¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥Ùー¥¸¥å¡¦¥Í¥¤¥Óー¤Î3¿§Å¸³«¤Ç¤¹¡£
ÄÌ¶Ð¤Ë¤â»È¤¨¤½¤¦¤Ê¹¥°õ¾Ý¥³ー¥Ç
¥Ùー¥¸¥å¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ËÇò¤Î¥Ü¥¦¥¿¥¤¥Ö¥é¥¦¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¥¯¥êー¥ó¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥³ー¥Ç¡£¥Ü¥¦¥¿¥¤¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬´é¤Þ¤ï¤ê¤Ë²Ú¤ä¤®¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥Æー¥Ñー¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç·Ú¤ä¤«¤µ¤ò½Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¸ª¤¬¤±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¤Á¤ó¤È´¶¤¬¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ë¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ÇÁ´ÂÎ¤ò°ú¤Äù¤á¡¢Âç¿Í¤ÎÉÊ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎManami¤µ¤ó¤â¡Ö°ìËç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÂ»¤Ê¤·¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡¢Ãå¤³¤Ê¤·¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤ëÍê¤â¤·¤¤°ìÃå¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥ó¥µ¥à¤ò¤Ò¤È¤µ¤¸²Ã¤¨¤¿¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¥«¥¸¥å¥¢¥ë
¥É¥Ã¥ÈÊÁ¥Ö¥é¥¦¥¹¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤Ê´Å¤µ¤Ë¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¸ª¤¬¤±¤·¤¿¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¥Ï¥ó¥µ¥à¤ÊÍ×ÁÇ¤ò¤Ò¤È¤µ¤¸²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²Ä°¦¤é¤·¤µ¤¬Âç¿Í´é¤ËÀ°¤¤¤Þ¤¹¡£¥ï¥¤¥É¥¸ー¥ó¥º¤Ç¥é¥Õ¤Ê¥àー¥É¤òÅº¤¨¤Ä¤Ä¤â¡¢Á´ÂÎ¤ÏÉÊ¤Î¤¢¤ë°õ¾Ý¤Ë¡£¤µ¤é¤ËÀÖ¤Î¥Ð¥Ã¥°¤òº¹¤·¿§¤ËÅêÆþ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥³ー¥Ç¤¬¤¿¤Á¤Þ¤Á²Ú¤ä¤®¤Þ¤¹¡£´Å¤µ¤È¤¤Á¤ó¤È´¶¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯³Ú¤·¤á¤ë¡¢Âç¿Í½÷À¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
¥ªー¥ë¥Û¥ï¥¤¥È¤ò¾åÉÊ¤Ë°ú¤Äù¤á¤ë¥Í¥¤¥Óー¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
Çò¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤È¥Æ¥£¥¢ー¥É¥¹¥«ー¥È¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¥³ー¥Ç¤Ë¥Í¥¤¥Óー¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´Å¤µ¤ò¤Û¤É¤è¤¯¥»ー¥Ö¤·¡¢¤°¤Ã¤È¾åÉÊ¤Ê°õ¾Ý¤Ë°ú¤´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤ÈÃ¼Àµ¤Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÎÂÐÈæ¤¬¹¥¥Ð¥é¥ó¥¹¡£¸ª¤¬¤±¤·¤¿¥¤¥¨¥íー¤Î¥»ー¥¿ー¤¬½Õ¤é¤·¤¤·Ú²÷¤µ¤ò¤Ò¤ÈÀ¹¤ê¡£Çò¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ä¤Ê¤²¤Ä¤Ä¥íー¥Õ¥¡ー¤Ç¥Ï¥ó¥µ¥à¤Ë°ú¤Äù¤á¡¢¥¥ã¥Ã¥×¤Ç³°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¿¿»÷¤·¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤ÏGU½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Yukie Kawase