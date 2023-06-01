先週金曜日に発表された米商品先物協会（ＣＦＴＣ）のデータによると、円のネットポジションは１月２０日のマイナス１７．３％（２０２４年１２月以来の弱い水準）から２月２４日にプラス４％まで急上昇した。ネットポジションのマイナスは円ショート、プラスは円ロング。数字はポジションの大きさの割合。



これは主にロングの増加が反映されており、１３週のＺスコアは０．７だった。ただし、この期間の円は対ドルで２．４％下落。今後も日本国内の財政面の逆風に加え、イラン情勢を背景にドル強気の見方が再燃していることも、円の対ドルでの下落圧力を強める可能性がある。



投資家別では、レバレッジド・ファンドのネットポジションは１カ月前のマイナス４０．８％からマイナス１３．１％に円ショートが縮小。一方、実需は２５．７％から２５．９％へと僅かに円ロング増加した。１３週Ｚスコアは、レバレッジド・ファンドが２、実需がマイナス０．６で、前者は統計的にポジションが過度に偏っている可能性を示している。



Ｚスコアは、平均から何標準偏差離れているかを示す。



Ｚスコア＝(数値－平均値)÷標準偏差



USD/JPY 157.63 EUR/JPY 182.55

GBP/JPY 210.01 AUD/JPY 110.27



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

