【S.H.Figuarts 仮面ライダーギーツ マグナムブーストフォーム -STORE LIMITED EDITION-】 4月 発売予定 価格：7,150円 魂ストア限定商品

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts 仮面ライダーギーツ マグナムブーストフォーム -STORE LIMITED EDITION-」の商品化決定を発表した。発売は4月を予定しており、価格は7,150円。魂ストア限定商品となる。

本製品は、特撮「仮面ライダーギーツ」より、ギーツのデザイアドライバーにマグナムバックルとブーストバックルをデュアルオンした姿「仮面ライダーギーツ マグナムブーストフォーム」を、同社のアクションフィギュア「S.H.Figuarts」で商品化したもの。

2023年に発売された「S.H.Figuarts 仮面ライダーギーツ マグナムブーストフォーム」のボディの白色を再度解釈して、定義しなおしたカラーリングで表現しており、劇中でも印象的なマグナムシューターはハンドガンモード・ライフルモードの2種が付属し、様々なアクションポーズと組み合わせることができる。

「S.H.Figuarts 仮面ライダーギーツ マグナムブーストフォーム -STORE LIMITED EDITION-」

サイズ：全高 約150mm 素材：PVC、ABS セット内容本体交換用手首パーツ左右各3種マグナムシューター40X（ハンドガンモード）マグナムシューター40X（ライフルモード）

(C)2022 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

※商品の画像・イラストは実際の商品と一部異なる場合があります。