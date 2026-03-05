【バンブーコミックスBCf 単行本】 3月5日 発売

竹書房は、異世界恋愛レーベル・バンブーコミックスBCfより、「義妹に婚約者を奪われたので、好きに生きようと思います。」1巻、

「破滅ルートを目指し、完璧な悪役令嬢になってみせますっ！～推しのため当て馬をやり遂げたいのに、無愛想な護衛騎士様がやたらと絡んできます～」1巻、「大和撫子は素敵な恋を夢見る 和風恋愛アンソロジーコミック」を3月5日に発売した。

義妹に婚約者を奪われたので、好きに生きようと思います。1巻

定価：858円

原作：ミズメ

マンガ：夏木つな

婚約破棄＆義妹に略奪という王道の不遇展開から始まりながら、すぐに気持ちを切り替える前向きな主人公メーラの潔さが痛快。さらに物語を面白くするのが、現代の女子高生と入れ替わった義妹の存在。単純な悪役では終わらない彼女との関係性の変化は、物語の大きな見どころになっている。

【あらすじ】

病に倒れた父に代わり、工房と家を継いだベラルディ伯爵家当主のメーラ。

長年の婚約者を、なんでも欲しがる義妹のペスカに奪われてしまう。

しかもその婚約者のウーヴァも、義妹のほうがいいと言う始末――!

結婚が白紙になった今こそ、大好きな魔道具を作りながら、自由気ままに暮らしていくはずだった。

ところが翌日、ワガママなはずの義妹の様子がなんだかおかしい!

――もしかして、この子……誰かと入れ替わっている!?

中身が入れ替わった義妹と始まる魔道具ライフ♪

【購入者特典】

書泉グループ：描き下ろしペーパー

一部応援店舗：描き下ろしペーパー

「破滅ルートを目指し、完璧な悪役令嬢になってみせますっ！～推しのため当て馬をやり遂げたいのに、無愛想な護衛騎士様がやたらと絡んできます～」1巻

定価：858円

マンガ：桜井しおり

原作：琴乃葉

悪役令嬢に転生したサーシュナは、ヒロインのハッピーエンドを守るために悪役令嬢を演じようとする。だが、婚約者の護衛騎士ジョスナーに正体がばれてしまい――。ちょっとポンコツで暴走しがちなサーシュナと、不愛想だが優しくサーシュナをフォローしてくれるジョスナーとの微笑ましい関係が見どころだ。

【あらすじ】

「なんだ、悪役令嬢って結構簡単じゃない！」

前世で孫から教えられ読んだ恋愛小説の世界に悪役令嬢として転生したサーシュナ。

推しである小説ヒロインのハッピーエンドを守るため、

悪役令嬢を演じきることを心に決めた！はずだったのだが……。

転生前の優しいおばあちゃんの性格が抜けず、

知らず知らずのうちにサーシュナの評判は上がりまくり！？

しかも婚約者の護衛騎士・ジョスナーにサーシュナの正体がバレてしまって――！？

【購入者特典】

書泉グループ：描き下ろしペーパー

一部応援店舗：描き下ろしペーパー

「大和撫子は素敵な恋を夢見る 和風恋愛アンソロジーコミック」

定価：1,210円

アンソロジー作家情報

「夕桜に別れを告げて～没落令嬢の初恋」

原作:ぷよ猫

漫画:水瀬はづき

「銭湯通いの雪女」

原作:道草家守

漫画:東屋めめ

「ツクモさんとわたしの生活と未来のこと」

原作:彩瀬あいり

漫画:十葉かさね

「ヤンキー神様はバイト巫女の青春が見たい」

原作:黒湖クロコ

漫画:うさ沢妹子

「海神さまに溺愛されて幸せな結婚したはずなのに、眠れない。」

原作:待鳥園子

漫画:宇仁田ゆみ

