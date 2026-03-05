「脳腫瘍のせいでした」転職10回の18卒女性が明かす“奇想天外な行動”の理由
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
新卒応援チャンネル【さざえ】が、「【転職10回】ふーん、おもしれー女…【65人目】」と題した動画を公開した。転職10回を経験したという18卒女性が登場し、「脳に行く予定の栄養が全部胸に行ってしまいました」といった独特のフレーズを交えながら、数々の職場での強烈なエピソードを語った。
対談は、これまでに11社を渡り歩いてきた彼女の経歴を振り返る形で進行した。2社目の証券会社では、理事長の前で「豊胸なんでしょ」と絡まれた際、前述の言葉で切り返したという。さらに、怪しい男女にバンで連れ去られそうになり、「走って逃げました」と緊迫した体験を回顧。
また、6社目の外資系企業では、強烈なキャラクターの女性社員から「握り拳ぐらいある豆大福」を無理やり食べさせられる“食ハラ”に直面。終電を逃すとその女性と一緒にタクシーで帰宅しなければならないという理由から、わずか3ヶ月で退職したと明かした。他にも、「万年筆で台帳記入」「無所属の忍者としてバイト」など、突拍子もないエピソードが次々と飛び出し、現職では正社員オファーを断る際に「モームリ」と叫んで暴れてしまったという。
どのような過酷な環境でもマイペースに乗り切る彼女の姿勢に、さざえ氏も圧倒される様子を見せた。しかし動画の終盤、彼女が転職を繰り返し、奇想天外な行動を取り続けていた衝撃の理由が明かされる。数百万人に1人という病気が見つかり、一連の異常な言動は「脳腫瘍のせいでした」と告白。手術を受ければ「性格も元に戻る」といい、さざえ氏は「手術後の変化を楽しみにしている」と語り、驚きの結末で締めくくられた。
