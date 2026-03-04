【ストーカー親にロックオンされた娘】「話しちゃってごめんなさい」泣く娘＜第12話＞#4コマ母道場
わが子のためならどんなことでも……そう思う気持ちは誰にでもあるのではないでしょうか。しかしそれは決して相手の気持ちを蔑ろにしていい理由にはならないのです。今回はそんな「わが子のため」にぶつかり合うママたちのお話です。
第12話 ごめんなさい
【編集部コメント】
もうナツキさんだけでは抑えきれない問題になってきてしまいました。リカちゃんは、ただ普通に幼稚園でお友達とお話していただけです。何も悪くありません。その話を利用して相手の都合も考えずにグイグイくるほうが非常識なのです！ ただ事ではなさそうなナツキさんの表情とリカちゃんの涙に、ご家族も緊急性を感じてしまっているようです。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび
