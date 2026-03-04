浦和レッズ・渡邊凌磨選手の美人妻、結婚1年記念日ショット披露「美男美女夫婦」「雑誌の表紙みたいにおしゃれ」
【モデルプレス＝2026/03/04】モデルの前田希美が3月3日、自身のInstagramを更新。夫で浦和レッズの渡邊凌磨選手との結婚1年記念ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】プロサッカー選手の32歳美人妻「雑誌の表紙みたいにおしゃれ」結婚1周年記念ショット
前田は「結婚して1年がたちました」と報告し、写真を複数枚投稿。「いつもありがとう」と感謝の言葉をつづり、大きな花束を抱え、渡邊選手と寄り添う仲睦まじい2ショットを披露した。テーブルの上にはホールケーキも用意されており、2年目を表すろうそく2本が飾られている。そのほか、夫婦それぞれが花束を持ったソロショットなども公開されている。
この投稿に、ファンからは「おめでとうございます」「美男美女夫婦で憧れる」「理想の夫婦」「幸せのおすそ分けをありがとう」「上品」「本当にお似合い」「笑顔が素敵すぎる」「雑誌の表紙みたいにおしゃれ」といった反響が寄せられている。
前田は、2025年4月9日に渡邊選手との結婚を発表した。（modelpress編集部）
