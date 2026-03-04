アヲハタ「ヴェルデ トーストスプレッド」試食ブース出展、無料配布も/ 『パンのフェス2026』へ　3月6日から

アヲハタは3月6日(金)〜8日(日)の3日間、『パンのフェス2026 in 横浜赤レンガ』に「ヴェルデ トーストスプレッド」の試食ブースを出展する。試食した人を対象に、商品の無料配布も実施する。数量限定でなくなり次第終了。

「ヴェルデ トーストスプレッド」は、パンに塗って焼くだけで「ガーリック」や「シュガーバター」などのトーストを味わえる商品。2026年2月には「塩バター」をラインアップに加え、全7種を展開している。手軽さやバリエーションの豊富さ、常温保管できる点などが評価を得ている。

2016年に横浜赤レンガで初開催した『パンのフェス』は、“日本最大級”の「パン好きのパン好きによるパン好きのための祭典」で、今回で10周年を迎える。累計来場者数は160万人以上。今年は“過去最大級”のスケールで実施するとしている。

〈「ヴェルデ トーストスプレッド」ブース出展概要〉

ブースでは、好みの「ヴェルデ トーストスプレッド」をバゲットに塗って食べられる試食体験を提供する。「ガーリック」「明太フランス風」「シュガーバター」をはじめ、新商品の「塩バター」も体験可能。試食した人には、1人1本、「ヴェルデ トーストスプレッド」をプレゼントする。

トーストのおいしさを最大限に引き出すため、トースターとパンにもこだわった。

約0.2秒で発熱する特許技術「グラファイトヒータ」を搭載した「アラジン グラファイト グリル&トースター(4枚焼き)」を使用。短時間で一気にパンを焼き上げ、外はカリッと中はモチモチに仕上げて、トーストのおいしさを引き立てる。

バゲットには、タカキベーカリーの「石窯パン」を用いる。石窯ならではの香ばしいバゲットとトーストスプレッドとの組み合わせを楽しめるという。

アヲハタは、ブース出展を通じて、パン好きの人が自宅で手軽によりパンを楽しむ「新しいライフスタイル」を提案するとしている。

〈イベント開催概要〉

会場: 『パンのフェス2026in 横浜赤レンガ』内アヲハタブース

開催期間: 2026年3月6日(金)〜8日(日)

開催時間: 10:30〜17:00

数量: 2,000個

開催場所:横浜赤レンガ倉庫イベント広場(神奈川県横浜市中区新港1-1)

※数量限定でなくなり次第配布終了。

※開始時間や配布数量は変更となる場合がある。

