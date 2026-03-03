乃木坂46の井上和（いのうえ・なぎ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎月1週目の月曜〜木曜 22:15頃〜）。3月2日（月）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介。ここでは、中学校を卒業した直後の思い出を語りました。

乃木坂46の井上和

＜リスナーからのメッセージ＞「もしメッセージが読まれたら、僕は高校の卒業式を終えている頃なので、少し不思議な気持ちですが、あっという間の3年間でした。当たり前のように毎日通っていた学校が明日で最後。それから数週間したら新生活、本当に早いです。ちなみに、僕は卒業後に友達と卒業旅行に行く予定があります。にゃん先生は卒業後に同級生と遊んだりしましたか？」（東京都 18歳）

井上：今この授業を聴いている生徒のなかには、卒業式を迎えた生徒や、これから迎えるよっていう生徒もいらっしゃると思うんですけど、まずは、ご卒業おめでとうございます！中学校や高校を卒業したときに、仲がいい友達同士で「卒業旅行をしよう！」って計画する子たちもきっといるだろうし、私は神奈川県出身なので、身近な学校では、東京ディズニーランドとか東京ディズニーシーに、卒業旅行で行く人が結構多くて。だから、卒業旅行といえば“制服を着てみんなでディズニーに行く！”みたいなイメージが勝手にすごくあります。私自身は、時期的な問題で卒業後に同級生と何かするのが難しくて、中学校を卒業したときは、ちょうどコロナ禍で外に出られなかったので、よくビデオ通話をしていました。すごく覚えているのが、その時期に「ハンドクラップ」っていうダイエットにいい、“全身痩せる！”みたいなダンスが流行っていたんですよ。だから、毎日8時になったら、みんなでビデオ通話しながらハンドクラップをしてました（笑）！ しかも、ちゃんと1ヵ月くらいやったんですよ！ コロナ禍で中学校を卒業しちゃったし、特にやることもないから、1ヵ月みんなでハンドクラップをやったことが卒業の思い出です（笑）。「もうちょっといろいろやりたかったな〜」っていう思いはありますけど、今となっては、それもすごくいい思い出になっています。ということで、これから新たな生活が始まる生徒も多いと思いますが、頑張ってください！ 一緒に楽しみましょう！

乃木坂46の井上和



----------------------------------------------------

この日の放送をradikoタイムフリーで聴く http://www.tfm.co.jp/link.php?id=11676

※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。

----------------------------------------------------



＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/lock/ 番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624