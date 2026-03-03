3児の母・川崎希、次女の初節句をお祝い 晴れ着姿のお座りショット＆長女との3ショットに反響「ムチムチで可愛い」「大きくなってる」
【モデルプレス＝2026/03/03】タレントの川崎希が3月3日、自身のInstagramストーリーズを更新。次女の初節句を祝う様子を公開した。
【写真】38歳元AKB「ムチムチで可愛い」次女の初節句に長女との3ショット
川崎は「ひな祭り」「グーちゃんの初節句のお祝いをしたよ」とつづり、豪華なひな飾りの前に座る川崎、長女、次女の3ショットを公開。晴れ着姿の次女のソロショットも多数投稿し、「最近よく座ってるグー まだ頭ばちんって前に倒れそうだから支えながら」とおすわりしている姿も見せている。
この投稿にファンからは「おめでとうございます」「衣装姿のグーちゃん可愛すぎる」「癒やされる」「ムチムチで可愛い」「大きくなってる」などといった反響が寄せられている。
川崎は、2013年2月にモデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
◆川崎希、次女の初節句をお祝い
◆川崎希の投稿が話題
