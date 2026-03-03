3月4日にデビュー7周年を迎えるTOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー／TXT）。「TXT 2026 DREAM WEEK」として、7周年を祝うコンテンツが次々に公開される中、グループのYouTubeチャンネルに、まだあどけなさ残るデビュー前のメンバーの貴重な映像が公開された。

【動画】①幼さ残るヨンジュンとスビンの2ショット（動画サムネイル）【動画＆写真】②～⑥続々公開！7周年祝うTXT 2026 DREAM WEEKコンテンツ

■まるでホームビデオ？ヨンジュン＆ヒュニンカイの卒業式を見守るスビン

約2分半の映像には、デビュー前の希望に満ちたきらめく表情の5人の姿が収められている。懸命に練習に打ち込み、曲作りにも挑戦する姿からは、ひたむきさと初々しさが伝わってくる。

メンバーの仲が良いことで知られるTOMORROW X TOGETHER。練習の合間のシーンでは、今と同じく、年齢差を感じさせない自然体なやり取りが映し出される。互いにからかい合ったり、無邪気に笑い合ったりする姿からは、当時からすでに築かれていた強い絆が伝わってくる。

そんな中、特にファンの注目を集めたのは、YEONJUN（ヨンジュン）の高校の卒業式、そしてHUENINGKAI（ヒュニンカイ）の中学校の卒業式に出席するSOOBIN（スビン）の映像だ。ヨンジュン、そしてヒュニンカイを、愛情いっぱいの眼差しで嬉しそうに見つめるスビン。人生を共に歩んできた軌跡が感じられるシーンだ。

ラストは卒業式の後、制服姿のヨンジュンとヒュニンカイ、そしてスビン、BEOMGYU（ボムギュ）、TAEHYUN（テヒョン）が練習室紙コップを持って乾杯するシーン。ボムギュが「ヨンジュンさんがTOMORROW X TOGETHERと言ったら僕たちがファイトと言うんです」と乾杯の流れを提案すると、デビュー後7年間にメンバーたちで交わした乾杯シーンが次々と流れる。そして、画面はふたたび卒業式の日に。黒髪のまだあどけないメンバーたちが「ファイティン！」の声と共に乾杯し、笑い合うシーンで締めくくられている。

SNSでは「みんな幼くて可愛い」「さらにトゥバちゃんたちが愛おしくなった」「卒業式の動画ずっと秘蔵して今出してくるなんて」「こんな幼い子たちがずっと頑張ってきたんだね」「これまでも、そしてこれからも5人一緒にいることを選んでくれて本当にありがとう」「5人の物語の続きが見られることが幸せです」といった感激の声が数多く寄せられている。

■動画：『[2026 DREAM WEEK] TXT Diary | TXT』

■動画＆写真：「TXT 2026 DREAM WEEK」コンテンツ page.1～Page.5