こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年3月2日は、スマートフォンで「なくした物」をサッと見つけられるXiaomi（シャオミ）の「Smart Tag」が、本日発売で早速お得に登場しています。

【2026最新】Xiaomi（シャオミ）Smart Tag スマートタグ|Apple「探す」およびGoogle Android「Find Hub」ネットワークに対応|紛失防止トラッカー|荷物・バッグ・スーツケース・財布・ペット用ファインダー|IP67防塵・防水|1年以上のバッテリー寿命|プライバシー保護通知|10gの軽量設計|1個 1,980円 （13％オフ） Amazonで見る PR PR

なくし物対策にコスパ最強候補！ Xiaomiの新作「Smart Tag」が13％オフ

Xiaomiの「Smart Tag」は、鍵や財布、バッグなどに取り付けておくだけで日常の困った瞬間を解決してくれるスマートトラッカー。3月2日発売で早速13％オフとお買い得です。

Appleの「探す」とGoogle Androidの「Find Hub」の両アプリに対応。どちらかに連携すれば、「最後にあった場所を地図で確認」「タグ本体から音を鳴らして発見」「落とし物モードで他人のスマホ経由で居場所を特定」といった機能が使えます。

10gの軽量・薄型デザインで持ち運びやすい点も◎。ペットの見守りや、旅行・出張の荷物管理にも便利です。

電池交換式＋1年以上のバッテリー寿命

交換が容易な標準タイプの電池を採用しており、最大1年間のバッテリー寿命を実現。

また、アプリが適切なタイミングで電池残量低下を通知するため、バッテリー切れの心配なく使用できます。

電池交換だけでずっと使えるため、ランニングコストが気にならないのも嬉しいポイントです。

IP67防塵/防水性能を備えているので、日差しや雨、ほこりに強く、日常的な衝撃やちょっとしたアクシデントにも耐えられます。

1,000円台で上位モデル並みの高機能という高コスパスマートトラッカーは、今すぐ要チェックです！

