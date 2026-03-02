Photo: 田中宏和

ジム通いは、なかなか時間が取れずに足が遠のきがち……。でも、引き締まった身体づくりを諦めたわけじゃない。

そんな人にピッタリなのが、宅トレ。モチベーションさえ維持できれば、忙しい現代人にとって効率がいいトレーニング方法だと言えます。

一念発起、夏に向けて緩んだ身体をシャキッと整えたいという人は、machi-yaにてプロジェクトを公開しているフィットネスマシン「3Way-Fitness」をチェックしておきましょう。これ1台で、全身を鍛えられるプロダクトです。

全身に効く「ローイングモード」

GIF: 田中宏和

「3Way-Fitness」は、3つのトレーニングモードを搭載しています。

「ローイングモード」は、ボートを漕ぐような動作で全身に負荷をかけることができるトレーニング方法。特定部位にこだわらず、とにかく効率重視で身体を引き締めたいなら、基本になるのはこのモードになるでしょう。

必要に応じてランニングやウォーキング、食事の改善を組み合わせ、コツコツ続けていけば、相当な効果を感じられるはずです。

ウエストとヒップを同時に刺激「アブドミナルモード」

GIF: 田中宏和

全身の筋肉の中で最も大きい大臀筋（お尻）を鍛え、必要な基礎代謝を底上げしていくのも、ダイエットの基本的なアプローチ法のひとつ。

腹筋にも刺激を入れられる「アブドミナルモード」を頑張れば、引き締まった体づくりを目指しやすいでしょう。

引き締まった上腕を作りたいならコレ

GIF: 田中宏和

腕や肩まわりを重点的に鍛えたい人には、「チューブトレーニング」がおすすめ。

袖口から覗く上腕を鍛えたいと思うのは、男性なら誰しも通る道ですよね。もうそんな気持ちを先送りにするのは、終わりにしましょう。

「3Way-Fitness」にはプロトレーナーが監修した90日間プログラムも付いているので、初心者でも安心。いきなり頑張りすぎても三日坊主になりかねませんので、日替わりでメニューを変えるなど、気楽に続けるようにしましょう。

静音性に優れているから“使える”

Photo: 田中宏和

騒音が気になるという人もご安心を。

「3Way-Fitness」は動作がとてもなめらかになっており、ガチャガチャと音を立てたり、振動を響かせたりしにくくなっています。特にマンションにお住まいの方にうれしいポイントですね。

実際に使ってみて気になることはありませんでしたが、万が一に備えておきたいという人は、念のため下に防振フォームを敷いておけば、騒音トラブルの心配も少なそうです。

Photo: 田中宏和

また、折りたたみ式なのでコンパクトに立てて片付けておけるのも、助かるポイント。

使用時でも約1畳分あれば十分なので、ワンルームにお住まいの方も、導入を諦めることはありません。工具不要なので、サクッと組み立ててトレーニング開始しましょう！

30日間全額返金保証（※適用条件はプロジェクトページをご確認ください）が用意されている「3Way-Fitness」。

1年間の品質保証も付いているので、安心して試してみることができる要注目トレーニングマシンは、現在machi-yaにて、待望のアンコールプロジェクトを公開中です。

ジム通いの固定費を抑えたいという人も、ぜひご検討ください！

