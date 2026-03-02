Snow Man『カリスマックス』振付師の経歴がスゴかった！高1でアメリカ、フランス、アジア、メキシコ…スタジオ仰天

今さら人に聞けないような“音楽の基本”から、制作の裏側や専門テクニックといった“マニアックな知識”までを掘り下げる『EIGHT-JAM』。

3月1日（日）の同番組では、年始放送の「プロが選ぶ年間マイベスト10 ダンス編」で選出された振付を手がけた3人の振付師が登場した。

【映像】驚愕の経歴を持つSnow Man『カリスマックス』振付師

今回スタジオに登場したのは、アーティスト・シンガーソングライターのAyumu Imazu、ダンサー・振付師のReiNa、同じくダンサー・振付師のGENTA YAMAGUCHIの3人。

HANAのデビュー曲『ROSE』やSnow Man『カリスマックス』など、話題曲の振付誕生秘話やバズる秘訣を実演を交えて解説した。

そうしたなか番組では、『カリスマックス』の振付を手がけたReiNaの驚くべき経歴が明らかに。

“振付師とダンスバトルの二刀流”がこだわりだというReiNaは、5歳からダンスを始め、好きが高じてダンスに熱中していったそう。

中学2年生のとき、BTSやTWICEなど世界的なアーティストの振付師・RIEHATAのダンスチーム「RHT.」に所属。

そして中学3年生のときにシンガポールのダンス大会で優勝した。

このダンス大会がターニングポイントになったReiNa。

映像がYouTubeに載って反響を呼んだそうで、高校1年生のときにはアメリカ、フランス、アジア、メキシコなど、海外のワークショップで教えるようになった。

さらに、レッスン動画をInstagramにアップすることで、世界中のダンススタジオからオファーが来るように。

そしてReiNaは19歳にしてK-POPアーティストの振付を担当した。

その経歴に、スタジオからは「えー！」「カッコよすぎますね」「スゴい経歴だなあ」と驚きの声が上がった。