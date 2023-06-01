昭和・平成・令和の“最強サビ歌唱BEST100”を大発表！『EIGHT-JAM』ゴールデン3時間SP

3月18日（水）、『EIGHT-JAM』の3時間ゴールデンスペシャルが放送される。

【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！

今回のスペシャルでは「昭和・平成・令和50年分総決算!! 音楽のプロが選んだ最強のサビ歌唱BEST100」が放送される。

有名アーティストやヒット曲を生み出すプロデューサーなど、超売れっ子の音楽のプロ51名に、一斉アンケートを実施。

“2000年より前”、そして“2000年以降”の2ブロックでそれぞれ「サビの歌唱がスゴい名曲」を厳選してもらい、その順位に応じてポイントを集計。各ブロックの総合ランキング・ベスト50を発表する。

音楽的な技術はもちろん、聴く人の心を揺さぶる表現力など、多角的な観点からプロが選び抜いた珠玉のサビ歌唱に、MCのSUPER EIGHTと支配人・古田新太も興奮。王道曲はもちろん、プロならではの選曲もひしめき合う“唯一無二のランキング結果”に注目だ。

◆スタジオゲストもスペシャル！

今回のゴールデンスペシャルにも、多彩かつ豪華なスタジオゲストが集結する。

今年2月に無期限の充電期間に入ったm-floのボーカルで、圧倒的な歌唱力を誇るシンガーソングライター／プロデューサーのLISA、心に染み入る名曲を次々と生み出し続ける秦 基博に加え、俳優としても第一線で活躍するDISH//のメンバー・北村匠海がスタジオに参戦。

さらに、2025年の鮮烈デビュー以降、今年も引き続き快進撃中のガールズグループ「HANA」のメンバーも『EIGHT-JAM』に初登場。グループを代表し、CHIKA、NAOKO、JISOOがゲスト出演する。

過去のゴールデンスペシャルに“選者”として貢献し続けてくれた北村は、初のスタジオ出演に「やっとここに来られた…」と感無量。今回のランキング結果にも「最後に残るのは、人の心に届く言葉。あらためてサビだけ聴いていると、なんて濃厚な数十秒なんだろうって感じました！あらためて音楽を見つめ直すタイミングにもなりました」と感動しきりだ。

一方、HANAのメンバーも終始高揚。韓国出身のJISOOからは「日本中のみんなが盛り上がるB’zさんの『ultra soul』のサビなど、すごく勉強にもなったし、私もサビの歌唱を頑張りたいなと思いました」と、今後のさらなる飛躍を感じさせるコメントも飛び出す。

また今回は、番組でおなじみの川田裕美＆高橋茂雄（サバンナ）も参戦。SUPER EIGHT×古田とともに超絶気になるランキング結果発表を見守ることに。はたして、彼らからはどんなコメントが飛び出すのか？