木村拓哉、綱啓永に2連続ツッコミ 共演者・スタッフにも“指摘”「みんな打ち合わせのときも」【教場 Requiem】

木村拓哉、綱啓永に2連続ツッコミ 共演者・スタッフにも“指摘”「みんな打ち合わせのときも」【教場 Requiem】