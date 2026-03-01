「LC」V8モデルの歴史にとって節目となる特別仕様が登場

2026年2月、レクサスの台湾法人は、フラッグシップクーペ「LC」の最終章を飾る特別な限定モデル「LC Final Edition（ファイナルエディション）」を発表しました。

これは、ブランドを象徴するラグジュアリークーペ「LC」が築いてきたV8モデルの歴史において、節目となる特別仕様と位置付けられています。

【画像】超カッコいい！ これがレクサス新「“最上級“スポーツカー」です！

レクサスLCは、2017年に市場導入されて以来、コンセプトカー「LF-LC」のデザインをそのまま具現化したかのような流麗なスタイリングと、エモーショナルな走りで世界中のファンを魅了してきました。

その低く構えたプロポーションと官能的なV8サウンドは、まさにブランドの理想を形にした一台といえます。今回の限定車は、その集大成として開発されました。

LCが誕生以来追求し続けてきた、運転する楽しさの本質を改めて定義するとともに、長年愛されてきた大排気量の自然吸気V8エンジンへの敬意を込めたモデルです。

匠の技を駆使した専用の内外装が与えられ、コレクションとしての価値も非常に高められた仕様となっています。

パワートレインには、定評ある5リッターV8自然吸気エンジンを継続して搭載します。10速ATと組み合わせることで、最大出力は464馬力と発表されています（日本仕様の最高出力は477馬力）。

アクセルレスポンスやエンジン音、そしてドライバーとの一体感を追求した加速フィールこそがLCの本質です。

今回の特別な一台は、その価値の中核を保持しながらさらなる深化を遂げた、最終形として位置付けられています。V8時代の節目を飾るにふさわしい、濃密な走りが期待されます。

エクステリアには、LCの持つ個性を引き立てる専用装備が奢られています。カーボンファイバー製の大型リアウィングや、各部を黒で引き締めたブラック外観パッケージ、空力性能を高めるスポイラーフィンなどを採用しました。

フラッグシップにふさわしい、アグレッシブかつエレガントなスタイリングを実現しています。

クーペモデルの「LC500」には、日本の金属鍛造工芸をイメージした専用色「朧銀灰（おぼろぎん はい）」が採用されています。

光の当たり方によって金属光沢と落ち着いた質感が浮かび上がる、奥行きのあるカラーが特徴です。専用デザインのホイールと相まって、工芸品のような美しさを放っています。

いっぽうでオープンモデルの「LC500 コンバーチブル」には、専用色「銀曜灰（ぎんよう はい）」のボディに、質感豊かなブラウンのソフトトップを組み合わせています。

時の流れによる光と影の変化を優雅に描写するようなカラーリングとなっており、気品あふれる佇まいを表現しています。

内装も独創的な空間へと仕立てられました。新色の内装色「融雪白（ゆうせつ はく）」は、「残雪と目覚めの大地」をテーマに、雪解けとともに土が顔を出し、生命が動き出す春へ向かう瞬間をイメージ。

センターコンソールまわりには、繊細なグラデーションがあしらわれた専用の加飾や、「Final Edition」であることを示すプレートが配置され、オーナーシップをいっそう高めています。

今回の「LC ファイナルエディション」は、限定モデルとして位置付けられており、希少性の高い一台となることでしょう。また、レクサスが培ってきた走りの哲学を体現する存在として、コレクターにとっても特別な価値を持つことになるでしょう。

新車価格は、クーペの「LC500」が652万台湾ドル（1台湾ドル＝4.77円の為替レートで約3110万円）、コンバーチブルが704万台湾ドルに設定されています。

※ ※ ※

LCの生産終了について、レクサスから現時点で正式なグローバル発表は出されていません。

しかし、海外メディアの一部では、北米市場向けのディーラー向け資料を根拠に「2026年をもってLCの生産が終了する見込み」と報じられています。

もしこれが事実となれば、5リッターV8自然吸気エンジンを搭載するLCは、ひとつの時代を象徴する存在として歴史に刻まれることになるでしょう。

台湾で披露された「LC ファイナルエディション」は、その節目を示唆するモデルとして位置付けられています。

V8時代の集大成ともいえるこの特別仕様は、レクサスが築いてきたGTクーペの哲学を体現する存在として、今後の動向、そして日本でもファイナルエディションが登場するかにも大きな注目が集まりそうです。