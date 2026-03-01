完熟フレッシュ・池田レイラが1日、自身のインスタグラムで誕生日を迎えたことを報告した。



【写真】めっちゃキレイになってる！ 21歳のレイラ ドレス姿が大人女性のたたずまい

「本日、21歳を迎えました」と書き出したレイラは2005年生まれ。「歳を重ねるごとに色んな角度からの幸せを更新していけている事に、日々喜びを感じながら過ごしております」と歳をひとつ重ねた心境をつづると、「関わってくださっている全ての皆様、そして自分が今置かれている環境、たくさんの事への感謝で胸がいっぱいです」と思いを記した。



お団子ヘアの淡い水色のドレスに身を包んだ姿は大人の女性への階段を上っていることを感じさせる。「急に大人になった感やばいな謎に、引き締まるな、これ」とお茶目に胸の内をのぞかせる。2018年元日の日本テレビ「ぐるナイ おもしろ荘!今年も誰か売れてSP」で注目を浴びたが、出演当時は12歳。9つ年齢を重ねたことになる。



「貪欲を目標に！これまでよりも、よりアクティブに動いて色んな楽しみをお見せできる年にしたいです」と21歳の決意。さらに「少しずつ、自分のペースでもいいから成長を止めないこと！変わらずこれを大切にしていきます」と前を向いた。



父の池田57CRAZYもインスタグラムで祝福。2月28日の横須賀初お笑いライブ「0468スタイル」のエンディングでのバースデーサプライズを行ったことを報告し、「お客様も込みでレイラを祝う事が出来て最高に嬉しかったよ」と2ショットをアップしている。また、2月24日には英国にルーツを持つ世界中で愛されているブーツブランド「Dr. Martens」の8ホールブーツを贈ったことを明かしていた。



（よろず～ニュース編集部）