喫茶店チェーン『コメダ珈琲店』と『おかげ庵』は、3月5日から期間限定でポケットモンスターとのコラボキャンペーンを実施する。昨年も大好評だったコラボとあって、ネット上はファンが大盛り上がり。一方、「今回は転売対策をしてほしい」といった要望も見受けられる状況だ。

【写真】転売ヤー殺到の懸念…『コメダ珈琲店』のポケモンコラボ商品

前回のコラボ時は『メルカリ』に大量出品が

「ポケモンといっしょだモン♪」と題したキャンペーンにて、ポケモンをモチーフにしたオリジナルメニューやグッズを発売。第一弾は3月5日から4月8日まで、第二弾は4月9日から5月13日までの予定で、メニューやグッズのラインアップが期間によって異なる。

「コメダ珈琲店の第一弾は、人気メニュー『シロノワール』や『明太エビカツパン』がポケモンのキャラクター・メタモンとコラボしています。コラボメニューを注文すると、もれなくポケモンデザインの『豆菓子風チャーム』がもらえるとか。各店なくなり次第終了とのことで、初日からポケモンコラボ目当てのお客さんが殺到しそうです」（フードライター、以下同）

コラボ発表と同時に、SNS上では「ポケモンコラボ待ってました！ 期間中はコメダしか行かない！」「ダイエットしてたけど一旦中止で。もちろん初日から行きます」「豆菓子風チャームかわいすぎ！ なにがなんでも手に入れたい」など、ファンが歓喜の声を上げていた。

そんな盛り上がりの裏で、ネガティブな反応も少なくない。

「コメダとポケモンは昨年7月にもコラボをしていて、今回と同じくオリジナルメニューとグッズを展開していました。この時も大きな話題となり、ネット上には《初日から激混みだった》といった報告が続出。また、店舗によってはオリジナルグッズの『モンスターボールキーホルダー』がキャンペーン開始当日に売り切れていました」

『モンスターボールキーホルダー』はコメダ珈琲店のソファー生地を使用したもので、商品紹介ページには「お1人様1個まで」と個数制限がされていた。また、「転売目的での購入は禁止」とも注意書きされていたが……。

「フリマサイト『メルカリ』に大量出品されていて、当時、ポケモンファンから怒りの声が噴出していましたね。こうした前例があるため、手放しでコラボを喜べない人もいるのでしょう。ネット上には“今回はちゃんと転売対策をしてほしい”“前回は転売がひどかった。同じことにならないといいけど”“転売ヤーが来て買えなかったら泣く”など、早くも懸念の声が見受けられます」

せっかくの人気コラボ、楽しみに来店した客がガッカリしないことを願うばかりだ。