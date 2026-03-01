¤À¤«¤éÀ¤³¦¤«¤éŽ¢ÆüËÜ¤Ï¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹Ž£¤ÈÉÔ»×µÄ¤¬¤é¤ì¤ë¡Ä³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Ž¢¹â»ÔÀ¯¸¢Ž£ÃÂÀ¸¤Ë¹ø¤òÈ´¤«¤·¤¿ÍýÍ³
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Ã«ËÜ¿¿Í³Èþ¡ØÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Ê¤¤¡ÖÀ¤³¦¤Î¿¿¼Â¡×¡Ù¡Ê¥ï¥Ã¥¯¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£²¤ÊÆ¤ò¶Ã¤«¤·¤¿¹â»Ô¾¡Íø
2025Ç¯10·î4Æü¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛ¤Ë¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¡¢¼«Ì±ÅÞ½é¤Î½÷ÀÁíºÛ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¾¡Íø¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿ÆüËÜ¤Î¥ª¡¼¥ë¥É¥á¥Ç¥£¥¢¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³¤³°¤ÎÀè¿Ê¹ñ¤Ç¤â¡¢¹â»Ô¾¡Íø¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ÏÍ½ÁÛ³°¤À¤Ã¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤è¤ê¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁíºÛÁªÁ°¤Î¾õ¶·¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤«¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤Ï¹ñÆâ³°¤ÎÁªµó¤¬¹çË¡Åª¤ËÅÒ¤±¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£ÅÒ¤±¥µ¥¤¥È¤ò¡Ö¥Ö¥Ã¥¡¼¥º¡×¤È¸Æ¤Ö¡£
¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ï¤¤¤Ä¤â¤è¤êÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¾ðÊó¤â¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Û¤È¤ó¤É¤¬¾®Àô¾¡Íø¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¹â»Ô»á¤ÏÌÐÌÚÉÒ½¼»á¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥ª¥Ã¥º¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ö¥Ã¥¡¼¥º¤ÎÍ½ÁÛ¤ÏÅªÃæ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢º£²ó¤ÏÂç³°¤ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¥Þ¥¹¥³¥ß¤ÎÊóÆ»¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¥Ö¥Ã¥¡¼¥º¤ÎÍ½ÁÛ¤Ï¶â¤¬Íí¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤éÀµ³ÎÀ¤¬¹â¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±ÈÖ¶¸¤ï¤»¤Î·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
É®¼Ô¤ÏÁíºÛÁªÁ°¡¢¥Á¥ã¥Ã¥ÈGPT¤Ê¤É¤ÎAI¤Ç·ë²Ì¤ÎÍ½Â¬¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¡£¼çÍ×AI¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¾®Àô¾¡Íø¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£AI¤ÎÂ¿¤¯¤Ï°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¾ðÊó¤ò¼«Æ°Åª¤Ë¼ý½¸¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¼êË¡¤Ï¡Ö¥¯¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£
¹â»Ô¾¡Íø¤Î·èÄêÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß¤äSNS¤Ë¤Ï¾ðÊó¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤ËãÀ¸ÇÉ¤äµìÇÉÈ¶¤ÎÆ°¤¤Ç¤¢¤ë¡£AI¤â¤Þ¤À¤Þ¤ÀËüÇ½¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£AI¤Ï¤¹¤Ç¤ËÉ½¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ò½¸¤á¤ë¤Î¤ÏÆÀ°Õ¤À¤¬¡¢À¤ÏÀ¤Î¶õµ¤¤äÀ¯¼£²È¸Ä¿Í¤ÎÆ°¤¤òÆÉ¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¢£ÆüËÜ¤¬¡ÖÀ¤³¦°ìÍýÁÛÅª¤ÊÊÝ¼é¼çµÁ¹ñ²È¡×¤Ï¸¸ÁÛ
²¿¤Ï¤È¤â¤¢¤ì¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ê¤É²¤½£¤Ç¤â¹â»Ô¾¡Íø¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÏÂçÊÑ¤Ê¶Ã¤¤ò¤â¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
²¤½£¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤äÀ¤ÏÀ¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¤³¤È¤ò¡ÈÃËÀ¤¬»ÙÇÛ¤¹¤ëÊÝ¼éÅª¤Ê¼Ò²ñ¡É¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤æ¤¨¤ËÊÝ¼é·Ï¤ÎÃËÀ¤ÏÆüËÜ¤ò¡ÈÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÍýÁÛÅª¤ÊÊÝ¼é¼çµÁ¹ñ²È¡É¤È¤·¤Æ¾Î¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
¸Å¤ÎÉ¤ÃËÀÍ¥°Ì¤Î»×ÁÛ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£»ä¤Î¤è¤¦¤Ê¡È¶¯Îõ¤ÊÆüËÜ¿Í½÷À¡É¤È·ëº§¤·¤¿»ä¤ÎÉ×¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¸¸ÁÛ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÅª³Î¤ËÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¾¯¿ôÇÉ¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£
º¸ÇÉ·Ï¤ÎBBC¤ä¥í¥¤¥¿¡¼¤Ï¹â»Ô¾¡Íø¤òÊó¤¸¤ëºÝ¡¢¡ÖÆüËÜ½é¤Î½÷À¼óÁêÃÂÀ¸¤Ø¡×¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ò¤«¤Ê¤ê¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤â¡¢½÷À¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤äÆÃÇÉ°÷¤¬Îò»ËÅª»ö·ï¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸å¤í¸þ¤¤ÎÊóÆ»¤¬Â¿¤¤²¤½£¤Îº¸ÇÉ·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÆüËÜ¤ò¹¥°ÕÅª¤ËÊó¤¸¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÄÁ¤·¤¤¡£
¹â»Ô»á¤¬ÊÝ¼é·ÏÀ¯¼£²È¤À¤Ã¤¿¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥µ¥Ã¥Á¥ã¡¼¸µ¼óÁê¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹â»Ô»á¤Î°¦ÆÉ½ñ¤Ï¡Ø¥µ¥Ã¥Á¥ã¡¼²ó¸ÜÏ¿¡Ù¤À¤È¤¤¤¦¡£¥¤¥®¥ê¥¹¿Í¤Ï¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ã¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤ò¼Ò²ñ¼çµÁÅª¤Ê·¹¸þ¤¬¶¯¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»Ô¾ì¼çµÁ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥µ¥Ã¥Á¥ã¡¼¸µ¼óÁê¤«¤é±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿½÷ÀÀ¯¼£²È¤¬¤¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¶Ã¤¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤À¡£
ÆüËÜ¤Îº¸Íã¥á¥Ç¥£¥¢¤äÃæ¹ñ¤ä´Ú¹ñ¤È°ã¤¤¡¢¹â»Ô»á¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¶Ë±¦¡×¤È¥ì¥Ã¥Æ¥ëÅ½¤ê¤¹¤ëÊóÆ»¤Ï¸«¤«¤±¤Ê¤¤¡£¹â»Ô»á¤Ï²¤ÊÆ´ð½à¤Ç¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Î¡ÖÅÁÅýÅª¤ÊÊÝ¼é¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢·è¤·¤Æ²á·ã¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£²¤ÊÆ¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Î³ÕÎ½¤¬ûÊÔ¢¿À¼Ò¤Ë»²ÇÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤µ¤Û¤ÉÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£
³¤³°¤Ê¤éÀïË×¼ÔÊèÃÏ¤Çµ§¤ê¤òÊû¤²¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»à¼Ô¤Ø¤Î·É°Õ¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ë¤¹¤®¤º¡¢ÊÝ¼éÀ¯¼£²È¤Ç¤âº¸ÍãÀ¯¼£²È¤Ç¤âÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤À¤«¤é¤À¡£
¢£¡Ö²á·ã¤ÊÊÝ¼é¼çµÁ¡×¡Ö¶Ë±¦¡×¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤È¤Ïµ÷Î¥¤òÊÝ¤Ä
¶½Ì£¿¼¤¤¤³¤È¤Ë¡¢²¤½£¤Îº¸ÇÉ·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤äÃæÆ»¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¹â»Ô¾¡Íø¤òÂç¤¤¯¼è¤ê¾å¤²¤¿¤¬¡¢ÊÝ¼é·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï°Õ³°¤Ë°·¤¤¤¬¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¡£ÊÝ¼éÇÉ¤ä¶Ë±¦¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÍýÁÛ¶¿¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤ÎÆüËÜ¤Ç¤¹¤é½÷¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¼ºË¾¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢¹â»Ô»á¤Ï²á·ã¤Ê¶Ë±¦¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅÁÅýÅª¤ÊÊÝ¼é¼çµÁ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¾ÚÌÀ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤Î¤è¤¦¤Ë·ÐºÑ¤È°ÂÄê¤ò½Å»ë¤·¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹·¿¤ÎÀ¯¼£²È¤Ç¡¢²¤ÊÆ´ð½à¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ¥Ý¥Ô¥å¥ê¥¹¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¹â»Ô»á¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤Ï²á·ã¤ÊÊÝ¼é¼çµÁ¤ä¶Ë±¦¤È¤Ïµ÷Î¥¤òÊÝ¤Ä¤Ù¤¤À¡£
Â¾Êý¡¢¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï¹â»Ô»á¤ÎÀÊÌ¤äÊÝ¼é»×ÁÛ¤è¤ê¤â·ÐºÑ¼êÏÓ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ÂÇÜÏ©Àþ¤Î·Ñ¾µ¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¤¬¡¢ºâÀ¯½ÐÆ°¡¢±ß°Â¡¢ÅÞÆâÊ¬Îö¤Ê¤É¤ÎÍ×°ø¤ÇÀ¯ºö¤¬¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï¹â»Ô¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀè¹Ô¤¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤À¤ÈÍÍ»Ò¸«¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤ä·ÐºÑ¤ò¼è¤ê´¬¤¯¾õ¶·¤ÏËÌÊÆ¤ä²¤½£¤è¤ê¤Ï¤Ï¤ë¤«¤Ë°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÔ°Â´¶¤ÏÃ»´ü´Ö¤ÇÊ§¿¡¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤È¤Î¸«Êý¤â¶¯¤¤¡£
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ä¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤äÃæÅì¤Î¾ðÀª¤Ê¤É¤ÇÀ¤³¦¤ÏÁ°ÅÓÂ¿Æñ¤À¤¬¡¢¹â»Ô»á¤Ë¤Ï¥á¥¿¥ëº²¤òÈ¯´ø¤·¤ÆÆüËÜ¤ò¶¯¤¯¡¢Ë¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¢£ÆüËÜ¤Ï¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¹ñ
¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£½é¤Î½÷À¼óÁê¤ò¤á¤°¤ë³¤³°¤ÎÈ¿±þ¤ÏÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤âÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Åª³°¤ì¤Ê¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¡£
ÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢³¤³°Àè¿Ê¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¼ÂÂÖ¤È¤Ï¤º¤¤¤Ö¤ó°Û¤Ê¤ëÅÀ¤À¡£ÆüËÜ¤Ï¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¹ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¼Â¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë³°¹ñ¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤À¤ËÂ¿¤¤¡£
¤½¤ì¤Ï°ìÈÌ½îÌ±¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤âÆ±¤¸¤Ç¤¢¤ë¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤â¼ÂºÝ¤ËÆüËÜ¿Í¤ÈÀÜ¿¨¤·¤¿¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¿Í¤È¸òÎ®¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢´°Á´¤ËÆüËÜ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¸À¸ì¤È¹ñÌ±À¤¬¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë¡£¼Ò¸òÅª¤Ê²¤ÊÆ¿Í¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¿Í¸«ÃÎ¤ê¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹¥¤Þ¤Ê¤¤¡£¸ÀÍÕ¤Ë¤â¥Ð¥ê¥¢¤¬¤¢¤ë¡£²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¡È¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¿Í¡¹¡É¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ä¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¿·¶½¹ñ¤«¤é²¤ÊÆ¤ËÍè¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÏÃ±½ãÌÀ²÷¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹¥¤à¡£´îÅÜ°¥³Ú¤¬¼Â¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¤Ï°ã¤¦¡£¹Ô´Ö¤ä¶õµ¤¤òÆÉ¤à¼Ò²ñ¤À¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥Î¥ó¥Ð¡¼¥Ð¥ë¡ÊÈó¸À¸ì¡Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬°Õ»×ÁÂÄÌ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç¤¤ÊÍ×ÁÇ¤òÀê¤á¤ë¡£Ê·°Ïµ¤¤äÆ°ºî¡¢ÌÜÀþ¤Ê¤É¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»þÂå·à¤«¤é¤â¤ï¤«¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÏºåÅìºÊ»°Ïº¡¢º£¤Ê¤éµþËÜÀ¯¼ù¡£Èà¤é¤Ï¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈÌÜ¡É¤ÇÇº»¦¤¹¤ë¤Î¤À¡£
Ê¸²½¿ÍÎà³Ø¤Ç¤â¤è¤¯»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ï¡È¥Ï¥¤¥³¥ó¥Æ¥¯¥¹¥È¼Ò²ñ¡É¤À¡£¼Ò²ñ¤ò¹½À®¤¹¤ë¿Í¡¹¤¬Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÊ¸²½¤ä¸À¸ì¡¢½¡¶µ¤ò¶¦Í¤¹¤ë¡£°¤Òß¤Î¸ÆµÛ¤Ç¸ß¤¤¤Î°Õ»×¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¼Ò²ñ¤Ç¤¢¤ë¡£
ÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢°Õ»×¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¸À¸ì²½¤¹¤ë²¤ÊÆ¤Ï¡È¥í¡¼¥³¥ó¥Æ¥¯¥¹¥È¼Ò²ñ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢°Û¤Ê¤ëÊ¸²½¤äÉôÂ²¤È¤Î¸òÎ®¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿Îò»ËÅª»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¡£
¥¢¥Õ¥ê¥«ÆîÉô¤Î¿Í¡¹¤ÏÆüËÜ¿Í¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£»ä¤¬³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¿Æ¤·¤¤¥Ü¥Ä¥ï¥Ê¤ÎÇÀÂ¼½Ð¿È¤ÎÍ§¿Í¤Ï¡¢¡Ö¤¢¡¼¡×¡Ö¤Ê¤Ã¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²»¤À¤±¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬À®¤êÎ©¤Ä¡£¤Þ¤ë¤Ç½ÏÇ¯É×ÉØ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤À¡£¤·¤«¤·¡¢À¤³¦Åª¤Ë¤Ï¥Ï¥¤¥³¥ó¥Æ¥¯¥¹¥È¤ÊÂ¼¼Ò²ñ¤ÏÄÁ¤·¤¤¡£
»ä¤¬¥¤¥®¥ê¥¹¿Í¤ÎÉ×¤Ë¡Ö¤ª¡¼¤¤¡¢¤ªÃã¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê´Ëö¤ò»È¤Ã¤ÆÎÐÃã¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¥«¥Ã¥×¤ËÆþ¤ì¤Æ»ä¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤ÈÄ¹¡¹¤ÈÀâÌÀ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£·±Îý¤Î¹ÃÈå¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢ºÇ¶á¤Ï¡Ö¤ªÃã¡ª¡×¤À¤±¤ÇÄÌ¤¸¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£
¢£¡ÈÍÞ°µ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¿Í½÷À¡É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¥®¥ã¥Ã¥×
²¤ÊÆ¤¬ÆüËÜ¤ËÊú¤¯ÊÐ¸«¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢ÃËÀÍ¥°Ì¼Ò²ñ¤À¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£¤½¤Î·¹¸þ¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤Ë¸²Ãø¤Ç¤¢¤ë¡£
ÌµÍý¤â¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ´ë¶È¤È¾¦ÃÌ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿Ê¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¡¢Ìò¿¦¼Ô¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÏÇ¯ÇÛ¤ÎÃËÀ¤Ç¤¢¤ë¡£½÷À´ÉÍý¿¦¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¿¤¬¡¢½÷À¤¬´ë¶È¤Î´´Éô¤ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ïµ©¤À¡£
½÷À¤¬¤¤¤Æ¤â¹µ¤¨¤á¤ÊÂÖÅÙ¤Ç¡¢¾®¤µ¤ÊÀ¼¤ÇÏÃ¤¹¡£ÃËÀ¤Î¸å¤í¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥ÈÌò¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¼ÂºÝ¤Ï¤½¤Î½÷À¤¬²ñ¼Ò¤Ë¤ª¤±¤ë¡È¿¿¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¡É¤È¤·¤Æ¸¢ÎÏ¤ò¤Õ¤ë¤¦¾ì¹ç¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢³°¹ñ¿Í¤Ë¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢³¤³°¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤ÏÆüËÜ½ÐÄ¥¤Ç¾×·â¤ò¼õ¤±¤ë¡£ÆüËÜ¤ÇÌÜ¤Ë¤¹¤ë½÷À¤¿¤Á¤Ï·è¤·¤ÆÍÞ°µ¤Ê¤É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¹âµé¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤ß¡¢¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥é¥ó¥Á¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¼«Í³¤Ç²Ú¤ä¤«¤À¤«¤é¡¢¡ÈÍÞ°µ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¿Í½÷À¡É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤ÆÌÌ¿©¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
³¤³°¤Î¥ª¥¿¥¯¤ÏÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤äÌ¡²è¤Îºî¼Ô¤¬ÃËÀ¤Ð¤«¤ê¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï½÷À¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤âÂ¿¤¤¡£¤½¤Î»ö¼Â¤Ë¤â¶ÃØ³¤¹¤ë¡£
½÷À¤¬ÍÞ°µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼«Í³¤ÊÉ½¸½³èÆ°¤ÏÆñ¤·¤¤¡£ÆüËÜ¿Í½÷À¤ÏÊ¿ÏÂ¤ÇË¤«¤Ê¼Ò²ñ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢²¤ÊÆ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤âÂ½¿§¤Ê¤¤¼«Í³¤òëð²Î¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
ÃËÀÍ¥°Ì¼Ò²ñ¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤ÎÆüËÜ¤«¤é½÷À¼óÁê¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤â¶Ã¤¤À¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î¾×·â¤¬¹â»Ô¼óÁê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£¹â»Ô¼óÁê¤ÏÆüËÜ½÷À¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò´°Á´¤ËÊ¤¤·¤¿¡£
¢£¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤â¥¢¥Ë¥á¥¥ã¥é¤Ç¤â¤Ê¤¤
²¤ÊÆ¿Í¤¬¡ÖÆüËÜ¿Í½÷À¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ëÂè°ì¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£
AKB48¤ä¥Ù¥Ó¡¼¥á¥¿¥ë¤Ï³¤³°¤Ç¤âÂç¿Íµ¤¤À¡£¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ê¤É¤ÎSNS¤Ç¤â¿ôÀéËü²óÃ±°Ì¤ÇÆ°²è¤¬ºÆÀ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶áÇ¯¤Ï³¤³°¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬Â¿¤¤¡£¼ã¤¤ÆüËÜ¿Í½÷À¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¿§Çò¤ÇÄã¿ÈÄ¹¡¢¤à¤Ã¤Á¤êÂÎ·¿¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Âè2¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¥¢¥Ë¥á¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£ºÇ¶á¤À¤È¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤ÎãÞÌçÇ©Æ¦»Ò¤ä¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡Ù¤Î¥ß¥«¥µ¡¦¥¢¥Ã¥«¡¼¥Þ¥ó¡¢¾¯¤·Á°¤Ê¤é¥¸¥Ö¥ê¤Î½÷À¼ç¿Í¸ø¤ä¡Ø¿·À¤µª¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¤Î°½ÇÈ¥ì¥¤¤À¤í¤¦¤«¡£³¤³°¤Î¥¢¥Ë¥á¥ª¥¿¥¯¤ÏÈà½÷¤¿¤Á¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
ÁÏºîºîÉÊ¤ò¸½¼Â¤Ë½Å¤Í¤ë¿Í¡¹¤ÏÂ¿¤¤¡£¡Ö¥¤¥®¥ê¥¹¿ÍÃËÀ¡×¤ÈÊ¹¤±¤Ð¡¢ÆüËÜ¿Í½÷À¤Ï°ìÀÎÁ°¤Ê¤é¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Ü¥ó¥É¡¢ºÇ¶á¤Ê¤é¥Ù¥Í¥Ç¥£¥¯¥È¡¦¥«¥ó¥Ð¡¼¥Ð¥Ã¥Á¤òÁÛÁü¤¹¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¸¸ÁÛ¤òÊú¤¤¤¿¤Þ¤Þ¥í¥ó¥É¥ó¤Î³¹¤òÊâ¤¤¤¿¤é¥¬¥Ã¥«¥ê¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÁ´À¹´ü¤Î¥¢¥Ö¥É¡¼¥é¡¦¥¶¡¦¥Ö¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¤è¤¦¤Êµð´ÁÃËÀ¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Âè3¤ÎÆüËÜ½÷À¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¥ª¥Î¡¦¥è¡¼¥³¤Ç¤¢¤ë¡£ÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ÏÈà½÷¤¬²¿¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤«¤ò¤è¤¯¤´Â¸¤¸¤À¤í¤¦¤¬¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¹õÈ±¤ËÎä¹ó¤ÊÌÜÀþ¡¢ÃÇÄê¸ýÄ´¤Î±Ñ¸ì¤Ï²¤ÊÆ¼Ò²ñ¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡ÈËâÀ¤Î½÷¡É¤â¤·¤¯¤Ï¡ÈÉÔ»×µÄ¤Á¤ã¤ó¡É°·¤¤¤Ç¤¢¤ë¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤È¥¢¥Ë¥á¤¬À¤³¦¤òÀÊ´¬¤¹¤ëÁ°¡¢ÆüËÜ½÷À¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ÏÄ¹¤é¤¯¥ª¥Î¡¦¥è¡¼¥³¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¥µ¥Ã¥Á¥ã¡¼¸µ±Ñ¼óÁê¤Î¤è¤¦¤Ê¶¯¤¤½÷À¥ê¡¼¥À¡¼¤ò×Ç×Ê
3¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¿¥¤¥×¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤Ë¤ÏÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¹â»Ô¼óÁê¤Ï¥Ä¥ä¥Ä¥ä¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤Ë¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¥á¥¤¥¯¤Ç¡ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡É¤Î°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¡£
ÆüËÜ¿Í¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Ï¼ã¤¤¤«¤é¡¢60Âå¤Î¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë40Âå¤Ç¤âÄÌÍÑ¤¹¤ë¡£Â¾¤Î¹ñ¤Î¼óÇ¾¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¼Â¤Ë¼ã¡¹¤·¤¤¡£
¥¢¥Ë¥á¥¥ã¥é¤Î¤è¤¦¤Ë¹Ã¹â¤¤À¼¤òÈ¯¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Äã²¹¥Ü¥¤¥¹¤ÇÃ¸¡¹¤È¸ì¤ê¤«¤±¤ë»Ñ¤Ë¤ÏÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£¥µ¥Ã¥Á¥ã¡¼¸µ±Ñ¼óÁê¤Î¤è¤¦¤Ê¶¯¤¤½÷À¥ê¡¼¥À¡¼¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ë¤Î¤À¡£
ËÜ½ñ¤Ë¤Ï¤³¤ì¤éÀ¤³¦¤«¤é¤Î¹â»ÔÀ¯¸¢ÃÂÀ¸¤Ø¤ÎÈ¿±þ¤Î¤Û¤«¡¢²¤½£¤Î°ÜÌ±ÌäÂê¤äÃæ¹ñ¤Î¶¼°Ò¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿¾õ¶·¤òÇ§¼±¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁ´40ÊÔ¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À§Èó¤´°ìÆÉ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
----------
Ã«ËÜ ¿¿Í³Èþ¡Ê¤¿¤Ë¤â¤È¡¦¤Þ¤æ¤ß¡Ë
Ãø½Ò²È¡¢¸µ¹ñÏ¢¿¦°÷
1975Ç¯¡¢¿ÀÆàÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡£¥·¥é¥¥å¡¼¥¹Âç³ØÂç³Ø±¡¤Ë¤Æ¹ñºÝ´Ø·¸ÏÀ¤ª¤è¤Ó¾ðÊó´ÉÍý³Ø½¤»Î¤ò¼èÆÀ¡£IT¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡¡¼¥à¡¢¹ñÏ¢ÀìÌçµ¡´Ø¡¢³°»ñ·Ï¶âÍ»²ñ¼Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¥í¥ó¥É¥óºß½»¡£ÆüËÜ¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ê¤ÉÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Ç¤Î½¢Ï«·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¾å¤Ç¤Ï¡¢¡ÖMay_Roma¡×¡Ê¤á¤¤¤í¤Þ¡Ë¤È¤·¤ÆÀåË¯±Ô¤¤¥Ä¥¤¡¼¥È¤Ç¹¥É¾¤òÇî¤¹¤ë¡£
----------
¡ÊÃø½Ò²È¡¢¸µ¹ñÏ¢¿¦°÷ Ã«ËÜ ¿¿Í³Èþ¡Ë