東京マラソン

東京マラソンが1日、東京都庁〜東京駅前・行幸通りのコースで行われ、タデセ・タケレ（エチオピア）が2時間3分37秒で連覇を達成。大迫傑（リーニン）が2時間5分59秒で日本人トップの12位に入った。第1集団を担当した海外ペースメーカーが予定のペースを刻めない異例の展開になり、レース後の会見でディレクターが説明した。

第1集団を引っ張るペースメーカーは1キロ2分53〜54秒の設定だったが、海外ペースメーカーがこのペースを刻めなかった。

序盤は日本人ペースメーカーと橋本龍一が抜け出す異例の展開。海外ペースメーカーが牽引する集団は29分28秒と、予定よりも約30秒遅いタイム。ペースメーカーが外れた30キロは1時間28分2秒で、2分54秒ペースからは1分以上遅れた。

レース後、大嶋康弘レースディレクターが会見。ペースメーカーについての質問に答えた。

「海外ペースメーカーは25キロ、30キロまでの想定の中で若干、風が強かった。前半、入りが遅いと思っていたので少し上げる指示もした。途中で（1キロ）2分53、54秒くらいに戻っていた区間もあった。外国選手の集団が（ペースに）馴染んでいる状況だったので、その後は上げろという指示はしなかった」と説明。「（1キロ）2分57、58秒に下がった場面もあった。巻き返しましょうという指示を出したつもりだが、追い風になると思ったところが向かい風を感じたりした。ある程度、想定の中でのペースメイクだった」と振り返った。

海外ペースメーカーについては中継で1号車解説を務めた瀬古利彦氏が「後ろのペースメーカーが遅すぎる」と苦言。X上のファンからも「ペースメーカーのペースが設定より遅いのは、契約違反とかにはならないのかな？」「外国人ペースメーカーたちやる気あんのか」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）