乃木坂46川崎桜、透明感溢れるドレス姿に釘づけ 1st写真集先行カット第8弾解禁【エチュード】
【モデルプレス＝2026/03/01】乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）が4月14日に発売する1st写真集『エチュード』（新潮社）より、先行カット第8弾が解禁された。
◆川崎桜、透明感溢れるドレス姿披露
今回解禁されたのは、赤のドレスを着用し、まっすぐと見つめてくる透明感のある1枚。南フランスのニースの象徴的な場所でもあるマセナ広場で撮影された。撮影では私服を含めた30点近くの衣装を着こなしており、パリ・ニースのどちらでもドレスアップ姿が見られる。
◆川崎桜、1stソロ写真集「エチュード」
初めてのソロ写真集の撮影地として川崎が希望したのは、かねてより憧れがあったフランス。気候や雰囲気の異なる2都市での撮影を通じて、これまでにない多彩な表情を引き出した。南フランスの海辺の街・ニースでは、たっぷり日差しを浴びて水着撮影に挑戦。一方、花の都・パリでは、おしゃれな街を散策したり、以前から念願だった“あること”にも臨むなど、本人のやりたいことやこだわりがたくさん詰まった写真集となっている。（modelpress編集部）
