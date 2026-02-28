この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「花屋ユウの偏愛TV」が「【2026】USJコナン全課金まとめ（脱出・ミステリーレストラン・グッズ・フード）」と題した動画を公開しました。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで開催中の「名探偵コナン・ワールド」を訪れ、アトラクションから限定フード、グッズまでを“全課金”の勢いで堪能する様子をレポートしています。



動画ではまず、ショップでのグッズ購入と開封の様子を紹介。ランダム封入のコレクタブルアイテムで、狙っていたキャラクターや主人公の江戸川コナンを見事に引き当て、「引き強ッ」「これはすごい！！」と大興奮する姿が収められています。続いて訪れた「名探偵コナン・ミステリー・レストラン」では、キャラクターによる臨場感あふれるショーと食事を体験。オリジナルキャラクターの滝藤オーナーや、蘭、園子らが織りなす世界観に浸り、「推し活って大変だな」と漏らすほど充実した時間を過ごしたようです。提供されたメニューについても「チョコモンブランが美味しすぎて大優勝だった」と絶賛しています。



その後、リアル脱出ゲーム「名探偵コナン・ザ・エスケープ」にも挑戦。キャストによるショーが謎解きのストーリーに深く関わる演出について、「没入感がえぐい」と熱弁しています。結果は見事SSランクでクリアし、仲間と共に喜びを分かち合いました。さらにパーク内の限定フードも食べ歩き。鮮やかな青色の「名探偵コナンまん ～キーマカレー～」や、トランプがあしらわれた「怪盗キッド・チュリトス ～ホワイト・グレープ味～」、蝶ネクタイ型のサンドウィッチなどを実食。「生地がもっちもちしてる」「肉がしっかり入ってる」と、見た目のインパクトだけでなく味のクオリティの高さについても詳細にレビューしています。



コナンの世界にどっぷりと浸り、全力でイベントを楽しむ花屋さんの様子は、これからUSJを訪れるファンにとって、アトラクションの予習やパークの楽しみ方の参考になることでしょう。