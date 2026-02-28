【USJ】「味だけで決める」お手軽フード10選！映えより重視すべき絶品グルメ
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「もちもぐチャンネル」が、「【USJお手軽フード】味だけで決める！食べ歩き&レストランフード好き好きランキングBEST10【ユニバ】」と題した動画を公開した。
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）で販売されている数あるメニューの中から、「映えなんて関係ねぇ、味だけで決める」というコンセプトのもと、独自のランキングトップ10を発表。第1位には、マリオ・カフェ＆ストアのスイーツが選ばれた。
動画では、出演者のもちもぐ氏とほっぺ氏がパーク内を巡り、実際にフードを購入して実食。「今回は映えなんて関係ねぇ」と宣言通り、見た目の華やかさよりも純粋な美味しさを基準にランク付けを行った。
第2位には、ルイズ N.Y. ピザパーラーの「ティラミス」がランクイン。もちもぐ氏は「久しぶりに食ったけどほんまにうまい」「とろっとろ」と、その滑らかな口当たりを絶賛した。500円という手頃な価格でありながら、上層の濃厚なクリームと下層のコーヒーが染み込んだスポンジケーキの相性が良く、「上から下までバランスが良すぎて絶品」と評価している。
栄えある第1位に輝いたのは、マリオ・カフェ＆ストアの「パンケーキ・サンド ルイージの帽子 ～ぶどうのレアチーズケーキ～」だ。もちもぐ氏は、店頭の様子を見て「明らかにマリオよりルイージの方が売れてた」と語り、実食の際も「甘味と酸味のバランスが神がかっていて」と称賛。ふわふわのパンケーキ生地に、ミルク感のあるクリームと濃厚なチーズクリーム、そしてみずみずしいマスカットが組み合わさり、「相性も抜群」であると結論付けた。
ランキングにはスイーツだけでなく、肉料理も多数登場。第6位の「ブラックペッパー・ポークリブ」については、「肉汁やべぇから」「手ベットベトなるヨッ」と、溢れ出る肉汁への注意を促しつつ、「ほんのり甘みを感じる」味付けとジューシーな旨味を高く評価した。
「映え」が重視されがちなテーマパークフードにおいて、あえて「味」と「コスパ」にこだわった今回のランキング。次にUSJを訪れる際は、実食に基づいたリアルな評価を参考に、満足度の高い一品を選んでみてはいかがだろうか。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
おいしいもの大好き！食べる・旅・テーマパークが大好きなアラサー夫婦。ユニバが好きでよく行くので USJ多めです。