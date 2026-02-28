【FIBAワールドカップ予選】日本代表 80−87 中国代表（2月26日／沖縄サントリーアリーナ）

【映像】西田を踏む素振り…中国HCの愚行に渡邊が激怒

アカツキジャパン（バスケットボール日本代表）のSG西田優大が犯したファウルを巡って、中国代表のベンチがヒートアップ。さらにヘッドコーチが倒れている西田を踏みつけようとした疑惑もあり、中国ベンチに対してテクニカルファウルが宣告された。

日本代表は2月26日、「FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選Window2」で中国代表と対戦。桶谷大ヘッドコーチの初陣は、第2クォーターまで47ー33とリードしていたが、第3クォーターにターンオーバーを連発してしまい56ー58と逆転を許した。

第4クォーター終盤の日本は、ファウルゲームに持ち込み、プレータイムを確保する戦術的な判断を下した。すると74−83で迎えた残り36秒、帰化選手アレックス・カークのダンクが決まって7点差に迫る。ポゼッションが入れ替わり、中国のダオ・ジーウェイが左サイドからドライブを仕掛けたところで、西田がファウルで止めにいった。すると、ジャオ・ジーウェイはバランスを崩し、西田も巻き込まれて中国ベンチ前で両選手が転倒する。

このファウルに怒ったのが、中国代表を率いるグオ・シーチャンHC。すぐさまアンスポーツマンライクファウル（相手に危険を及ぼす、または過度に激しいコンタクトに対して科される反則）のジェスチャーを見せて、さらには倒れている西田を踏みつける素振りを見せたのだ。これに会場に駆けつけた日本のブースターは激怒し、ブーイングが巻き起こった。

SNS上では怒りと呆れの声

さらに中国ベンチ前では、両チームの選手たちが集まり一触即発の事態に。グオ・シーチャンHCが渡邊雄太に対して激しい口調で詰め寄り、渡邊もこれに応戦する形になると、審判団が間に入って両者を引き離す事態となった。

その後も中国ベンチは激しく抗議を続け、最終的には審判団がビデオ判定を実施。西田のファウルのグレードについて協議が行われた。長いビデオレビューの結果、西田については悪意がなくしっかりボールにチャレンジしていたとしてノーマルファウルと判定され、すでにボーナスに入っていたため中国に2つのフリースローが与えられる。一方で中国ベンチに対してはテクニカルファウル（スポーツマンシップに反する暴言、侮辱行為、審判への不服申し立てなどに対し宣告される反則）を宣告し、日本にも1つのフリースローが与えられた。

中国HCはこの試合でラインを踏み越えてコートに乱入したり、富永啓生のドリブル中にボールに触れたりと問題行動が多かっただけに、試合終盤のこの一部始終には日本のファンも反応。SNS上は「西田を踏もうとした…」「さすがに中国HCは1回正式に注意受けよう」「中国HCがいる場所も悪かっただろ」「中国のHC、助けずに踏もうとしてた方がヤバない？」「中国のHCが西田を挑発したから渡邊雄太が怒ったのか」「中国のHC、踏もうとしてたのバレたんやない？完全に踏もうとしてたもん」「え、中国のHC、西田を蹴る素振りした？」「なんかスポーツマンシップなさすぎて泣けてくる」「中国のコーチがさすがに酷い」などと怒りと呆れの声が目立った。

このファウルで獲得したフリースローは、SG富永啓生が外してしまい、逆に中国は2つのフリースローを決めて、3ポゼッション差に広がる。最終的には80−87で日本が中国に敗れた。

桶谷体制の初勝利を逃した日本代表は、3月1日に同じくホーム沖縄で韓国代表と対戦する。

（ABEMA／FIBAワールドカップ予選）

