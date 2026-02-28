食べログが選ぶ「とんかつ 百名店」の初選出店26軒　「百名店」の魅力とは

人気レストラン検索・予約サービスの「食べログ」は、2026年2月25日（水）に「食べログ とんかつ 百名店 2026」を発表しました。エリアを問わず、日本国内でユーザーから高い評価を集めた名店100軒が選出。そのうち初選出となる26軒とともに、『おとなの週末』Webでも取り上げた百名店の記事を紹介します。いったいどんなお店が百名店に選ばれたのでしょうか。

全国から選び抜かれたとんかつの「百名店」

「食べログ とんかつ 百名店 2026」

2017年から毎年発表されている「百名店」は、「うまいもの、いま食べるなら、このお店。」のコンセプトのもと、ユーザーからの評価が高い店100軒がジャンルごとに選ばれるグルメアワード。とんかつ以外にも、ハンバーガーや中国料理など幅広いジャンルで発表されています。

「とんかつ 百名店」は2026年で7回目となり、東京から43軒、大阪から10軒、愛知から9軒を選出。このうちの26軒は初選出で、1日8皿限定で完全予約制の『揚雫』（神奈川・横浜）や赤身・希少部位などを提供する『とんかつ 幻水豚』（東京・三軒茶屋）、黒豚シャトーブリアンを九州醤油とわさびで楽しめる『黒豚とんかつ くろまつ』（福岡・赤坂）などが選ばれました。

「とんかつ 百名店」初選出26軒

・『お食事 まるやま』（東京）

・『東京とんかつ がぶう』（東京）

・『とんかつ 燕楽』（東京）

・『とんかつ 王龍』（東京）

・『TONKATSU KEITA』（東京）

・『とんかつ憲進』（東京）

・『とんかつ 幻水豚』（東京）

・『とんかつ ここまでやるか。』（東京）

・『とん平』（東京）

・『Fry家』（東京）

・『とんかつ いし川』（秋田）

・『とんかつ 蒼樹』（神奈川）

・『揚雫』（神奈川）

・『とんかつ 螢水』（岐阜）

・『徳川町 ぶた福』（愛知）

・『とんかつジョニー』（愛知）

・『とんかつ 土本』（愛知）

・『京町堀 なかむら』（大阪）

・『シバケン』（大阪）

・『とんかつ 康四郎』（大阪）

・『トンカツとワイン 日月』（兵庫）

・『とんかつ ぶたしょう』（兵庫）

・『とんかつ 16』（広島）

・『味のかつえだ』（福岡）

・『黒豚とんかつ くろまつ』（福岡）

・『とんかつと、しゃぶしゃぶ。黒豚ふくや』（鹿児島）

※移転やリニューアルの場合も初選出扱い

※他ジャンルを含め、初めて百名店に選出された店舗

※「食べログ とんかつ 百名店 2026」の一覧は「食べログ」サイトで確認可能です

「百名店」のロゴ

実は『おとなの週末』でも紹介していた「百名店」

全店実食調査で本当においしいお店だけを取り上げる本誌『おとなの週末』でもたくさんのとんかつ店をご紹介してきましたが、その中には今回の「食べログ とんかつ 百名店 2026」に選出されたお店も多数。こちらのページでは、そうしたお店のいくつかを再掲してみましたので是非ご覧ください。

『とんかつ自然坊（じねんぼう）』 ＠東京・久が原

『とんかつ自然坊（じねんぼう）』お昼の定食ロースカツ定食

「食べログ とんかつ 百名店 2024」から2度目の選出。しっとり柔らかいとんかつはもちろん、お酒が進む生ホタテや海老のフライも絶品。至福のひとときを過ごせるお店です。

［住所］東京都大田区久が原4-19-24

［電話］03-5700-5330

［営業時間］11時半〜15時（14時半LO）、17時〜22時（21時LO）

［休日］水、月2回不定休

［交通］東急池上線駅久が原駅から徒歩5分

記事URL：https://otonano-shumatsu.com/articles/485687

『Fry家（ふらいや）』＠東京・高田馬場

『Fry家（ふらいや）』メニューB（夜）の一部

「食べログ とんかつ 百名店 2026」で初選出となったお店。衣や油の配合にこだわり軽やかに仕上げられたフライを昼は定食、夜は揚げたてを1品ずつ提供するコースで楽しめます。

［住所］東京都新宿区高田馬場1-32-11 小澤ビル地下1階

［電話］03-3200-0565

［営業時間］11時〜15時（14時LO）、17時半〜22時（21時最終入店、21時半LO）

［休日］不定休

［交通］JR山手線ほか高田馬場駅北口から徒歩3分

記事URL：https://otonano-shumatsu.com/articles/371313

『とんかつ いわい』＠東京・大門

『とんかつ いわい』特選厚切りロースかつ定食

「食べログ とんかつ 百名店 2022」から今回まで3回にわたり、選出され続けているレジェンド的お店。2017年の「とんかつ 百名店」から2022年まで選ばれ続けていた旧店名『のもと家』から完全独立し、独自の旨さを追求し続けています。

［住所］東京都港区芝公園2-3-7 ソリューション玉川ビル2階

［電話］03-6809-1529（営業中は対応不可）

［営業時間］11時半〜14時半（13時45分LO）、17時半〜21時（20時LO）※食材が売り切れ次第終了、土は昼のみ

［休日］日・祝

［交通］都営浅草線ほか大門駅A6出口から徒歩3分、JR山手線浜松町駅北口から徒歩7分

記事URL：https://otonano-shumatsu.com/articles/371316

※写真や情報は掲載当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

食のプロが“推したい”とんかつ

2月14日発売の『おとなの週末』2026年3月号では「推しとんかつ」を大特集。話題の新店から名店まで網羅し、「百名店」に選出されているお店の数々はもちろん、未来の「百名店」になりそうな実力店もたくさんご紹介しています。おとなの週末Webでも公開予定ですので、「百名店」とあわせてとんかつへの愛を突き詰めた特集も是非お楽しみください。

『TONKATSU KEITA』六白黒豚上ヒレ、上ロース食べ比べ定食

