デトロイト・ピストンズ vs クリーブランド・キャバリアーズ

日付：2026年2月28日（土）

開催地：リトル・シーザーズ・アリーナ（Detroit）

最終スコア：デトロイト・ピストンズ 122 - 119 クリーブランド・キャバリアーズ

NBAのデトロイト・ピストンズ対クリーブランド・キャバリアーズがリトル・シーザーズ・アリーナ（Detroit）で行われた。

第1クォーターはクリーブランド・キャバリアーズがリードし27-35で終了する。

第2クォーターはデトロイト・ピストンズが試合を有利に運び50-54で終了する。

第3クォーターはデトロイト・ピストンズが逆転し85-84で終了する。

第4クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにクリーブランド・キャバリアーズがリードし114-114で終了する。

オーバータイム1回目はデトロイト・ピストンズが試合を有利に運び122-119で終了する。

試合はデトロイト・ピストンズの勝利となった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-02-28 13:05:05 更新