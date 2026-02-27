美人インフルエンサー“NEW”シール帳公開「キラキラで可愛い」「ワクワクしそう」の声
【モデルプレス＝2026/02/27】クリエイターのおさきが2月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。シール帳を公開した。
【写真】美人インフルエンサー「たまごっち」付きシール帳
おさきは、“NEW”の絵文字とともに「シール帳」と添え、ドット柄の縁取りが施された新しいシール帳を披露。ラメや小さなハートが散りばめられた透明なカバーの奥には、可愛らしい動物のキャラクターや、黄色や水色のキラキラとしたシールがのぞいている。
また、背表紙のストラップホールには、電子ゲーム「たまごっち」のキャラクター・まきこの大きなキーホルダーがついており、個性豊かなシール帳となっている。
この投稿に、ファンからは「こだわり詰まってる」「キラキラで可愛い」「キーホルダーも素敵」「ワクワクしそう」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
