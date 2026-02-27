この記事をまとめると ■右側車線を走るトラックが多く乗用車から反感を買っている ■トラックドライバーからしたら右側を走らねばならない理由があった ■右側を走らざる得ない背景には悪質な乗用車も関係していた

右側を走るトラックが減らない理由

世のなかには、たくさんの自動車が行き交っている。なかでも存在感を放つのは車体の大きな大型トラック。近年ではAT化が進んでいることも影響しているが、重量のある大型トラックはとにかくスタートダッシュに弱い。そんな大型トラックが邪魔だと感じたことがある乗用車のドライバーは、数知れず存在するだろう。そんな大型トラックは、片側2車線道路においても右側車線を通行することが多い。ではなぜ、出足の悪い大型トラックは右側車線を走るのか。そう疑問に感じるドライバーも数知れず存在するはずだ。

そのような道路の場合、右側車線は追い越し車線、つまり速度の速い自動車が追い越すために利用する通行帯ということになる。その通行帯に大型トラックが居座っていれば、邪魔だと感じてしまうのも無理はない。しかしエリアによって大型トラックは、あえて右側車線を通行するように指定されている道路もあるため、なんでもかんでも間違いというわけでもない。

だがしかし、なぜ大型トラックは右側車線を好むのだろうか。そこには、なんともいえない理由が存在した。

まず大きな理由として挙げられるのが、左側車線を走行する自転車や原付バイクを避けるためというもの。乗用車であれば車線内で追い越すことができるかもしれないが、車幅のある大型トラックともなれば隣の車線にはみ出さなければ追い越すことができない。路上駐車している車両に対しても同様に、右側車線を走行するのは安全かつ円滑な交通を考えたうえでの行為だ。

ならば、そのような対象が現れた場合のみ右車線に出たらいいじゃないか。大型トラックを邪魔に感じる乗用車のドライバーからすれば、そう感じるに違いない。しかし、そこにも大きな理由が存在するのだ。

「片側2車線道路を走行する場合、基本的には左側を走るようにしています。ですが、いざ車線変更をしようとすると入れてくれない乗用車があまりにも多い。早めにウインカーを出せば速度を上げて車線変更ができないようにされるし、急にウインカーを出して車線変更をすれば運転が荒いと文句をいわれる。それが実情なのですよ。だったら、最初から安全な右側車線を走ろうとなりますよね。確かに、自車の前に大型トラックが割り込んできたら嫌だという気もちはわかりますよ。出足は悪いし、前方の様子が確認できなくなるし。でも、意地悪な乗用車が大型トラックに右側車線を走らせているということも、少しはわかってほしいとは思いますね」。

こう話してくれたのは、現役大型トラックドライバーのAさん。そんな意地悪なことをしてくる乗用車に限って運転スキルが低いということも、Aさんは感じている。

「速度を出せば運転がうまいと思っているのかもしれませんが、危機管理のできる本当に運転がうまい人は、そんな無茶をしませんからね。まわりの流れに合わせて、かつ安全マージンを確保しながら走っている。そういうクルマを見ると、この人は運転が上手だなと思います。車線変更を邪魔されるのは、体感的に5割ぐらい。つまり、2回に1回は妨害されます。このような危険な運転をするドライバーは、お世辞にも上手だといえませんね。急加速や急減速は、危険しか生み出しませんから。そんなドライバーが引き起こす事故に巻き込まれたくないから、そういうクルマと遭遇したときは右側車線をキープするようにしています。いうなれば、へたくそで意地悪な乗用車対策ですね。迷惑かもしれませんが、仕方なくそうしていることもあるというところも理解してほしいです」

当たり前のことであるが、道路は自分だけのものではない。他車に対する配慮や優しさを忘れることなく、気もちのいいドライブを心がけたいものである。