ロックバンド「LUNA SEA」が27日、公式サイトを更新。17日に亡くなったメンバーの真矢さんの献花式を行うことを発表した。



【写真】在りし日のLUNA SEA・真矢さんと妻・石黒彩の2ショット 最後までおしどり夫婦

公式サイトでは「LUNA SEAのかけがえのないドラマー 真矢が、2026年2月17日 18時16分 永眠いたしました」と改めて報告。「突然の報せに、皆さまも僕たちと同じように、深い衝撃と行き場のない悲しみに打ちひしがれていることと思います」とファンの気持ちを慮り、「今はまだ、この現実を受け入れることすら難しい状況かもしれませんが、僕たちはLUNA SEAの鼓動、真矢という唯一無二の存在を愛してくれた皆さまと共に、彼を温かく送り出す場を一日でも早く設けたいと考えました」として「来る3月8日(日)、ぴあアリーナMMにて献花式を開催させていただきます」と発表した。



式場へは「ご来場時は平服でお越しください」とし、「当日は、一人でも多くの方と共に、真矢へ直接想いを届けてあげることができればと願っています」「真矢の魂が安らかに旅立てるよう、メンバーと共に祈っていただけたら幸甚です」とつづった。



またあわせて「『LUNA SEAを絶対に止めないでほしい』という真矢の願いのもと、3月12日有明アリーナ公演は予定通り開催いたします」とライブ活動に関しても言及。延期キャンセルに伴うチケットの先着販売を3月3日(火)18:00より、リセールは3月5日(木)15:00より実施することも発表した。



（よろず～ニュース編集部）