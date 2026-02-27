山形県東根市で、成功するとスカッとするちょっと変わったスポーツ大会が開かれました。

【写真を見る】大切なのは「感覚」と「頭脳」と「運」 成功するとスカッと！ ちょっと変わったスポーツ大会（山形・東根市）

競技に大切なことは「感覚」と「頭脳」、そして「運」です。

佐藤友美アナウンサー「ボールを打って、穴に入れる競技・スカットボール。このボール、入りそうで中々入らないんです」

得点台の穴に、スティックで紅白のボールを打ち入れて点数を競うスカットボール。

東根市では、お年寄りの健康と交流を目的に２０年以上前から大会が開かれていて、きょうは平均８２歳のお年寄りおよそ８０人集まりました。

「入れ、入れ、あ～」

ボールが入る！と思いきや、中々入らないんです。

でも入った時に思うことは！

競技者「スカットボールだからやっぱりスカッと！」

■ボールを入れるためのコツは？

スカッと、ボールを入れるためのコツを聞いてみると。



競技者「必要なもの？運だよ。運」

競技者「さっき運って言っていましたけれど、感覚と脳を動かしてする、これが１番」

感覚と頭脳、そして運を駆使して挑戦した結果は！

競技者「５個のうち３個入りました、運がいいの、これは本当に運だ」

■人生にも通ずることが...

なかなか思った通りにはならないこの競技は人生にも通ずることがあるといいます。

競技者「１回目０点。２回目４点。頑張るという気持ちがあればそれで何とかいくと思います。頑張ってください。私も頑張ります」

参加者は、笑顔でスカットボールに打ち込んでいました。