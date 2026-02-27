Ìó110¼ï¤ÎÄØ¤ÈÉÙ»Î»³¥Ó¥å¡¼¡¢¿÷¾þ¤êÅ¸¼¨¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¾®¼¼»³¤ÎÁá½Õ²Ö¤µ¤ó¤Ý½µËöÎ¹¡ª°ËÅì»Ô¡Ö¤Ä¤Ð¤´Ñ¾Þ²ñ¡×
ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤Î¾®¼¼»³¸ø±à¤Ä¤Ð¤±à¤Ç¡¢2026Ç¯3·î15Æü¤Þ¤Ç¡Ö¤Ä¤Ð¤´Ñ¾Þ²ñ¡×¤¬³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ç¤ÏÌó110¼ï¤ÎÄØ¤Î°ìÎØÁÞ¤·Å¸¼¨¤È¿÷¾þ¤êÅ¸¼¨¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢²Ö¤Î¿§¹ç¤¤¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¸«Èæ¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÄØ¤Î¸«º¢¤È¾®¼¼»³¤Î·Ê¿§¤òÆ±»þ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡¢Áá½Õ¤Î°ËÅì¤é¤·¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡ª
°ËÅì»Ô¡Ö¤Ä¤Ð¤´Ñ¾Þ²ñ¡×
²ñ¾ì¡§¾®¼¼»³¸ø±à¤Ä¤Ð¤±à¡¢¤Ä¤Ð¤¤Î´Û¡ÊÀÅ²¬¸©°ËÅì»ÔÀîÆà1260-142¡Ë³«ºÅ´ü´Ö¡§ÎáÏÂ8Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡ÁÎáÏÂ8Ç¯3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ä¤Ð¤¤Î´Û³«´Û»þ´Ö¡§9:00¡Á16:00¤Ä¤Ð¤±àÉßÃÏÌÌÀÑ¡§15,000Ö¿¢ºÏµ¬ÌÏ¡§1,000¼ï¡¦4,000ËÜ
°ËÅì»Ô¤Ï¡¢Åìµþ¤«¤éºÇÃ»1»þ´Ö45Ê¬¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë²¹Àô´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£
²ñ¾ì¤Î¾®¼¼»³¸ø±à¤Ä¤Ð¤±à¤Ï¡¢10·î¾å½Ü¤«¤é4·îÃæ½Ü¤Þ¤ÇÂ¿ºÌ¤ÊÄØ¤¬ºé¤¯²Ö¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î´Ñ¾Þ²ñ¤Ï¡¢±àÆâ»¶ºö¤Ë²Ã¤¨¤Æ´ÛÆâÅ¸¼¨¤â³Ú¤·¤á¤ëÎ©ÂÎÅª¤Ê¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Ð¤±à¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤ÈÌ¾²Ö6¼ï¤Î¸«¤É¤³¤í
¿¢ºÏµ¬ÌÏ¡§1,000¼ï¡¦4,000ËÜ¸«º¢»þ´ü¡§10·î¾å½Ü¡Á4·îÃæ½ÜÌ¾²Ö¾Ò²ð¡§6¼ïÎà¡Ê°ËÆ¦±©°á¡¿¾ë¥öºê¹È¡¿°ËÆ¦ÆüÊë¡¿ËÎÈ¼¡¿¶Ì²â¡¿Æü¤Î´Ý¡Ë
¾®¼¼»³¸ø±à¤Ä¤Ð¤±à¤Ï¡¢±à·Ý¼ï¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¿¢ºÏ¤Ç¡¢Êâ¤¯¤¿¤Ó¤Ë²Ö·Á¤ä¿§Ì£¤Î°ã¤¤¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö°ËÆ¦±©°á¡×¤ÏÇöÅí¿§¤Î¾åÉÊ¤Ê²Ö»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢ÌÀ¤ë¤¤»þ´ÖÂÓ¤Ë¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¿§¤¬°ú¤Î©¤Á¤Þ¤¹¡£
¡Ö°ËÆ¦ÆüÊë¡×¤È¡Ö¶Ì²â¡×¤Ï¹È¤ÈÇò¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬Èþ¤·¤¯¡¢±óÌÜ¤Ç¤â²Ö¿§¤ÎÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤¬±Ç¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾ë¥öºê¹È¡×¡ÖËÎÈ¼¡×¡ÖÆü¤Î´Ý¡×¤ÏÇ»¤¤¹È¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê½Ð¤ë¤¿¤á¡¢¼Ì¿¿¤Ç¿§¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤â¿Íµ¤¤¬½¸¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤ÉÊ¼ï¤Ç¤¹¡£
±àÆâ»¶ºö¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÉÊ¼ï¤ò¸«Èæ¤Ù¤ë»þ´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢¤³¤ÎºÅ¤·¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ù
¤Ä¤Ð¤¤Î´Û¤Ç³Ú¤·¤à°ìÎØÁÞ¤·Å¸¼¨¤È¿÷¾þ¤ê
°ìÎØÁÞ¤·Å¸¼¨¿ô¡§Ìó110¼ïÅ¸¼¨²ñ¾ì¡§¤Ä¤Ð¤¤Î´ÛÅ¸¼¨»þ´Ö¡§9:00¡Á16:00
´Ñ¾Þ²ñ´ü´ÖÃæ¤Î¤Ä¤Ð¤¤Î´Û¤Ç¤Ï¡¢Æ«À½¤äÁÇ¾Æ¤¤Î²Ö´ï¤Ë³è¤±¤é¤ì¤¿ÄØ¤¬À°Á³¤ÈÊÂ¤Ó¡¢ÉÊ¼ïÌ¾¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é´Õ¾Þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÀÖ¡¢Çò¡¢Åí¿§¤Î²Ö¤¬°ìÎØ¤º¤ÄÊÂ¤ÖÅ¸¼¨¤Ï¡¢²°³°¤Î·²À¸¤È¤Ï°ã¤¦ÀÅ¤«¤Ê´Õ¾ÞÂÎ¸³¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£
¿÷¾þ¤êÅ¸¼¨¤âÆ±»þ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢²Ö¤Èµ¨Àá¹Ô»ö¤ò°ì¤Ä¤Î¶õ´Ö¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ëÅÀ¤¬¤³¤Î²ñ¾ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Ð¤´Ñ¾Þ²ñ¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡Ö¤Ä¤Ð¤¤á¤°¤ê¤Ó¤È¡×¤Ë¤è¤ë±àÆâ°ÆÆâ¤â¼Â»ÜÃæ¡£
ÉÊ¼ï¤ÎÇØ·Ê¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é²ó¤ë¤È¡¢»¶ºö¤ÎÌ©ÅÙ¤¬¾å¤¬¤ê¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¤âËþÂÅÙ¤ò¹â¤á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª
¾®¼¼»³»³Äº¤Ë¤Ï¡Ö¾®¼¼»³¥ê¥Ã¥¸¥¦¥©¡¼¥¯¡ÈMISORA¡É¡×¤È¡ÖCafe¡¦321¡×¤â¤¢¤ê¡¢²Ö¤Î´Ñ¾Þ¸å¤Ë·Ê¿§¤ÈµÙ·Æ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤Æ°Àþ¤Ç¤¹¡£
ÁêÌÏÆç¤ä°ËÆ¦½ôÅç¡¢Å·¸õ¼¡Âè¤ÇÉÙ»Î»³¤Þ¤ÇË¾¤á¤ë¤¿¤á¡¢²Ö¡¦·Ê´Ñ¡¦¥«¥Õ¥§»þ´Ö¤ò°ìÆü¤Ç¤Þ¤È¤á¤ä¤¹¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£
µ¨Àá¤Î²Ö»¶Êâ¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢°ËÅì¤Î½Õ¤òÂÎ´¶¤·¤ä¤¹¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌó110¼ï¤ÎÄØ¤ÈÉÙ»Î»³¥Ó¥å¡¼¡¢¿÷¾þ¤êÅ¸¼¨¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¾®¼¼»³¤ÎÁá½Õ²Ö¤µ¤ó¤Ý½µËöÎ¹¡ª
°ËÅì»Ô¡Ö¤Ä¤Ð¤´Ñ¾Þ²ñ¡×¡Û¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
Q. ¤Ä¤Ð¤´Ñ¾Þ²ñ¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÎáÏÂ8Ç¯3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q. ²ñ¾ì¤È³«ºÅ»þ´Ö¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²ñ¾ì¤Ï¾®¼¼»³¸ø±à¤Ä¤Ð¤±à¤È¤Ä¤Ð¤¤Î´Û¤Ç¡¢¤Ä¤Ð¤¤Î´Û¤ÎÅ¸¼¨»þ´Ö¤Ï9:00¡Á16:00¤Ç¤¹¡£
Q. ¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Îµ¬ÌÏ¤ÇÄØ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
¤Ä¤Ð¤±à¤Ë¤Ï15,000Ö¤ÎÉßÃÏ¤Ë1,000¼ï4,000ËÜ¤¬¿¢ºÏ¤µ¤ì¡¢´ÛÆâ¤Ç¤ÏÌó110¼ï¤Î°ìÎØÁÞ¤·Å¸¼¨¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post Ìó110¼ï¤ÎÄØ¤ÈÉÙ»Î»³¥Ó¥å¡¼¡¢¿÷¾þ¤êÅ¸¼¨¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¾®¼¼»³¤ÎÁá½Õ²Ö¤µ¤ó¤Ý½µËöÎ¹¡ª°ËÅì»Ô¡Ö¤Ä¤Ð¤´Ñ¾Þ²ñ¡× appeared first on Dtimes.