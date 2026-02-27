東京ディズニーシーでは、2026年4月15日(水)よりアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」が開催されます。

2026年4月14日(火)より、開催を記念して「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」のグッズがマクダックス・デパートメントストアなどに登場。

ジェラトーニの呼びかけで、みんなで「青色」を見つける旅に出る心温まるストーリーをテーマにした、多彩なアイテムがラインナップされています。

東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」グッズ

発売日：2026年4月14日(火)

販売店舗：東京ディズニーシー／マクダックス・デパートメントストア（※状況により販売店舗が変更になる場合があります）

ある晴れた日、ジェラトーニが海の青、空の青、貝殻の青など、それぞれ違う「青」の美しさに気づいたことから物語は始まります。

みんなで「ファインド・ブルー号」を完成させ、リーナ・ベルが見つけた「きらきら光るわくわくのかけら」を目印に、素敵な青色をさがしに出発する様子がグッズにデザインされています。

ぬいぐるみコスチューム／ダッフィー

価格：5,800円

やさしいブルーを取り入れたデザインのぬいぐるみコスチュームです。

ストーリーに登場する「きらきら光るわくわくのかけら」をイメージした飾りがポイントになっています。

ぬいぐるみコスチューム／シェリーメイ

価格：5,800円

青色さがしに出発する気分を盛り上げる、爽やかな色合いのコスチューム。

お手持ちのぬいぐるみに着せて、一緒にパークの青色を探す旅を楽しめます。

ぬいぐるみコスチューム／ジェラトーニ

価格：5,800円

細かいディテールまでこだわって作られたぬいぐるみコスチューム。

キャラクターそれぞれの個性に合わせたデザインが魅力です。

ぬいぐるみコスチューム／ステラ・ルー

価格：5,800円

「ファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」の世界観を表現したコスチューム。

リボンや装飾が可愛らしい仕上がりになっています。

ぬいぐるみコスチューム／クッキー・アン

価格：5,800円

海辺の風景に似合う、マリンテイストを感じさせるコスチューム。

青を基調としながらも、様々な色合いが使われています。

ぬいぐるみコスチューム／オル・メル

価格：5,800円

お出かけの準備を整えたような、帽子がセットになったコスチューム。

一緒に記念撮影をしたくなるデザインです。

ぬいぐるみコスチューム／リーナ・ベル

価格：5,800円

ダッフィー＆フレンズの新しい物語を彩るコスチュームシリーズ。

全種類集めたくなるような、統一感のあるデザインが特徴です。

ぬいぐるみバッジ／ダッフィー

価格：2,800円

※当面の間、東京ディズニーリゾート・アプリのみでの販売となります。

バッグなどに付けて手軽に持ち歩けるぬいぐるみバッジ。

ぬいぐるみバッジ／シェリーメイ

価格：2,800円

※当面の間、東京ディズニーリゾート・アプリのみでの販売となります。

小さなサイズながらも、コスチュームの細部までしっかりと再現されています。

ぬいぐるみバッジ／ジェラトーニ

価格：2,800円

※当面の間、東京ディズニーリゾート・アプリのみでの販売となります。

やさしいブルーの衣装に身を包んだ、可愛らしいぬいぐるみバッジです。

ぬいぐるみバッジ／ステラ・ルー

価格：2,800円

※当面の間、東京ディズニーリゾート・アプリのみでの販売となります。

ストーリーのキーアイテムである光るかけらの飾りが付いています。

ぬいぐるみバッジ／クッキー・アン

価格：2,800円

※当面の間、東京ディズニーリゾート・アプリのみでの販売となります。

一緒にお出かけして、様々な青色を見つけるのにぴったりのアイテム。

ぬいぐるみバッジ／オル・メル

価格：2,800円

※当面の間、東京ディズニーリゾート・アプリのみでの販売となります。

青色さがしの旅の思い出として、コレクションするのもおすすめです。

ぬいぐるみバッジ／リーナ・ベル

価格：2,800円

※当面の間、東京ディズニーリゾート・アプリのみでの販売となります。

祝祭感あふれるパークの雰囲気にぴったりなデザインのぬいぐるみバッジです。

クリップ／ダッフィー

価格：2,300円

ぬいぐるみ素材で作られた、ふわふわとしたフェイスデザインのクリップ。

胸元に付いたカラフルなリボンがアクセントになっています。

クリップ／シェリーメイ

価格：2,300円

トートバッグやキャップなど、お気に入りのアイテムに付けてアレンジを楽しめます。

クリップ／ジェラトーニ

価格：2,300円

青色さがしに出発するダッフィーたちを身近に感じられるグッズです。

クリップ／ステラ・ルー

価格：2,300円

いろいろな組み合わせを試すことができる、遊び心のあるクリップ。

クリップ／クッキー・アン

価格：2,300円

立体感のあるぬいぐるみ素材が、可愛らしさを引き立てます。

クリップ／オル・メル

価格：2,300円

お友達とお揃いで付けたり、複数個を一緒に付けたりして楽しめます。

クリップ／リーナ・ベル

価格：2,300円

お出かけのワンポイントとして大活躍するアイテムです。

ぬいぐるみ／ダッフィー

価格：5,400円

ストーリーに登場する「ファインド・ブルー号」に乗ったダッフィーのぬいぐるみ。

今から青色さがしに出発するかのような、わくわくした表情が表現されています。

カチューシャ

価格：2,500円

パークでのお出かけ気分をさらに盛り上げてくれるカチューシャ。

爽やかなブルーのカラーリングが特徴です。

キャップ

価格：3,500円

日差しを避けながら、お洒落にコーディネートできるキャップ。

別売りのクリップを付けてカスタマイズするのにも最適です。

Tシャツ

価格：各3,700円（S、M、Lサイズ展開）

「ファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」のアートがデザインされたTシャツ。

お友達や家族とお揃いで着て、青色さがしの旅を楽しめます。

トートバッグ

価格：1,500円

全7種類のうちどれか1つが入っている、ブラインド仕様のトートバッグ。

どのキャラクターのデザインが出るかはお楽しみです。

トートバッグセット

価格：10,500円

全7種類がすべて揃う、コレクター必見のコンプリートセット。

それぞれのキャラクターが描かれたトートバッグを一気に手に入れることができます。

カチューシャホルダー

価格：1,800円

外したカチューシャをバッグなどに掛けて持ち運べる便利なホルダーです。

ペットボトルケース

価格：2,800円

水分補給の際にもダッフィーたちの世界観を楽しめるペットボトルケース。

ミニタオルセット

価格：3,200円

デザインの異なるミニタオルがセットになったアイテム。

日常使いはもちろん、お土産としてシェアするのにも適しています。

ステンレスボトル

価格：3,900円

青色さがしの旅のお供にぴったりなステンレスボトル。

お気に入りのドリンクを入れて持ち歩けます。

ポーチ

価格：2,800円

小物やコスメの収納に便利なポーチです。

バッグの中を可愛らしく整理整頓できます。

ポストカードステッカー付

価格：850円

物語のワンシーンが描かれたポストカードとステッカーのセット。

手帳に貼ったり、お友達へメッセージを送ったりと様々な使い方ができます。

ボールペンセット

価格：1,800円

色合いの異なるデザインが揃ったボールペンのセット。

学校やオフィスでもダッフィーたちと一緒に過ごせます。

コンパクトミラー

価格：2,500円

身だしなみのチェックに役立つコンパクトミラー。

持ち歩きやすいサイズ感も魅力です。

ワイドバスタオル

価格：4,500円

大判サイズで、アートを大きく楽しめるワイドバスタオル。

海辺やプールなどのレジャーシーンでも活躍します。

ショッピングバッグ

価格：1,100円

たくさんのお土産を一つにまとめて持ち帰れるショッピングバッグ。

メインビジュアルが大きくデザインされています。

チョコレート

価格：1,300円

パッケージにもこだわった、甘くて美味しいチョコレート。

ちょっとしたお土産にも喜ばれる一品です。

アソーテッド・クッキー

価格：2,000円

色々な味や形のクッキーが詰め合わせになったアソーテッド・クッキー。

ティータイムのお供にぴったりのスイーツです。

おせんべい

価格：1,500円

しょっぱい味が恋しくなった時に嬉しいおせんべい。

和風のお菓子にも可愛らしいパッケージがデザインされています。

ぬいぐるみバッジ／ダッフィー

価格：2,800円

※当面の間、東京ディズニーリゾート・アプリのみでの販売となります。

アニバーサリーイベントの特別な衣装を着たぬいぐるみバッジ。

ぬいぐるみバッジ／シェリーメイ

価格：2,800円

※当面の間、東京ディズニーリゾート・アプリのみでの販売となります。

ジュビリーブルーの華やかなコスチュームで祝祭感たっぷりです。

ダッフィークッキーサンド（キャラメルクリーム）

価格：2,000円（3個入り）

※東京ディズニーリゾート・アプリでの注文となります。

パークのレストランメニューをイメージした「東京ディズニーリゾート・フローズンセレクション」のスウィーツ。

ダッフィーの顔をかたどったクッキーで、キャラメルクリームとソースをサンドしています。

冷凍便で届くため、自宅でのティータイムにダッフィーのやさしい笑顔を楽しめます。

青色さがしの旅の思い出を形にした、可愛らしくて実用的なアイテムが豊富に揃っています。

ダッフィーたちと一緒に、25周年の特別な祝祭をさらに楽しんでください。

東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」グッズの紹介でした。

