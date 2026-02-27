独自コメント到着！結成15周年を迎える二丁目の魁カミングアウト、注目の楽曲『アダムとif』リリース

2026年5月1日、二丁目の魁カミングアウトは結成15周年を迎える。 そんなアニバーサリーイヤーに、久々のCDリリース3rd Single『アダムとif』が2月27日に発売となった。

『アダムとif』はライブでは既に披露されていて、熱い反響を生んでいる楽曲。このたび待望のリリースとなった。

「もしも、もう一つの選択肢があったなら」という“if”をテーマに長い月日をかけて完成した渾身の1曲と、カップリングされた『雨音のつづき』というサクライケンタ氏による新しい楽曲が収録されているのも注目だ。

CDリリースというパッケージに収められた楽曲のメッセージや、今年もまたどんどん躍進し続ける二丁目の魁カミングアウトの意気込みを感じずにはいられない今作。期待感が増す15周年の二丁目の魁カミングアウトから目が離せない。

【メンバーコメント】

◆ミキティー本物

2026年5月1日で結成15周年を迎える二丁目の魁カミングアウト3rd Single 『アダムとif』

“運命”というものは動かせないのか？変えられないのか？そんな答えがない、誰も知らないことをテーマに約5年の月日をかけ完成した一曲。

曲の構成や振付は、私達とライブを見てくれている人達が熱い気持ちを共有しあい、これからもアイドルとしての盛り上がりを守っていきたいという気持ちを込めて制作したので注目していただきたいです。

カップリングには『雨音のつづき』を収録。

きっとどんな出来事にもはじまりと終わりがあるように“つづき”もあって、終わりだと思ってたものが実は『つづき』だったのかもしれない。そんな思いを歌っているので、聞いた人なりの“つづき”を感じてもらえたら嬉しいです。

そして今までにない表現での歌唱も注目ポイントだと思います。 ◆ぺいにゃむにゃむ

新たな作品が生まれる度に新たなチャレンジがあり、そして自分自身の新たな一面を知る事ができます。特にこの3rdシングルはその感覚が強い一枚です。この1枚を通し、新たな挑戦や一面の発見を経て、前へ進み、新たなステージが見えてくるという期待も強いです。そして今作品からも二丁目の魁カミングアウトの楽曲の幅の広さが伝わると思います。

今回も『歌いたいなぁ』と思っていたパートを任せてもらえました！(凄く嬉しい！！)ぜひ嬉しい！気持ちいい！と思って歌っている感情も作品から汲み取ってもらいたいなと思ってます！たくさん聴いてください▽ ◆筆村栄心3rdシングルの作曲者さんは『アダムとif』が多田慎也さん、『雨音のつづき』がサクライケンタさんと、今まで二丁目の魁カミングアウトへ素敵な楽曲を提供してくださっているお二方が作曲してくださり、そこに私たちのリーダーでプロデューサーでもあるミキティー本物さんの歌詞とリンクすることで、どちらも全く違う世界観の2曲が完成しました！現体制の4人での活動をスタートしてから約5年間という年月が経ちましたが、この期間をかけてミキさんが歌詞を制作された『アダムとif』には、僕たちとの歴史も詰まっているようにも感じて、今までもこれからも共に歩む力強さを感じてもらえたら嬉しいです！2曲目に収録されている『雨音のつづき』では、今までの楽曲では表現のしたことのない歌い方に挑戦していて、イヤホンで聴くととても心地良い音になっていると思います！そんなところにも注目して聴いてみて欲しいです！ ◆日が紅3rdシングル『アダムとif』は現体制のスタートからをたくさん詰め込んだような、そこから更にもっと成長していく過程や今の僕たちを届けるようなそんなシングルになっていると思います！

『アダムとif』は今までで1番高い高音パートをいただいていて、最初からやる気に満ち溢れていました。これまでも高音を更新し続けている僕なら歌いこなせる！と。だからこそ、その部分も注目して聞いていただけたら嬉しいです！

僕たちにしか出せないパワーがこの1枚にある！自信を持ってお届けします！

※▽はハートマーク