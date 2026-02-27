お笑いライブの会場で生まれたチャリティーが、児童養護施設の子どもたちを支える寄付につながりました。

2026年2月13日、日本児童養護施設財団はアインシュタイン河井ゆずるさんへの感謝状贈呈式を実施しました。

エンターテインメントの場で集まった支援が、生活支援と自立支援の現場へ届く取り組みです。

寄付元ライブ開催日：2025年12月23日寄付元ライブ会場：なんばグランド花月感謝状贈呈式実施日：2026年2月13日

日本児童養護施設財団は、児童養護施設に関わるすべての人のために活動する公益財団法人です。

同財団は施設職員が中心となって立ち上げた組織で、子どもたちが夢に向かってやり直せる環境づくりを掲げています。

今回の寄付は、全国の児童養護施設で暮らす子どもたちの生活支援と自立支援に活用されます。

チャリティーライブで生まれた支援の流れ

単独トークライブ開催日：2025年12月23日開催会場：なんばグランド花月

寄付の原資となったのは、河井ゆずるさんの単独トークライブ「声、枯れるまで。」会場で販売されたチャリティーグッズの売上です。

来場者の購入行動がそのまま支援資金になる仕組みは、参加したファンの思いが可視化されやすい導線になっています。

観客の応援が公演当日に完結せず、子どもたちの暮らしへ接続される設計です。

感謝状贈呈式で共有された現場課題

感謝状贈呈式実施日：2026年2月13日施設卒園の目安年齢：18歳

贈呈式では感謝の意とあわせて、児童養護施設の現状や卒園後に直面する課題が共有されました。

18歳で施設を出る子どもたちは、引っ越し費用や家電購入費、進学費用、保証人の確保といった負担を同時に抱えるケースがあります。

今回の寄付は、制度だけでは補いにくい生活初期の壁を越える支えとして機能します。

全国施設への直接支援モデル

支援対象エリア：全国公益財団法人化：令和7年4月1日

同財団は全国の児童養護施設に対して、現金での直接支援を行う体制を整えています。

現場の判断で使途を組み立てやすい直接支援は、地域差のある課題に柔軟に対応しやすいのが特徴です。

生活支援と自立支援を同時に進める運用方針。

芸能活動と社会支援をつなぐ継続性

河井ゆずるさん公式アンバサダー就任公表日：2025年4月9日

河井ゆずるさんは同財団の公式アンバサダーとして、継続的に社会課題への発信と支援活動に関わっています。

笑いが人の気持ちを前向きにする力を持つからこそ、チャリティー企画との相性が高い取り組みです。

文化活動と福祉支援をつなぐ実践今後の展開にも注目が集まります。

寄付のニュースは金額の大きさだけでなく、支援がどこへ届くかまで見えると価値が伝わりやすくなります。

今回の取り組みは、ライブ会場で生まれた応援を子どもたちの未来へつなぐ、温度のある支援モデルです。

【笑いが支援につながる温かな取り組み！

日本児童養護施設財団「河井ゆずるさんチャリティー寄付感謝状贈呈式」】の紹介でした。

