パーキンソン病公表の美川憲一、上海料理楽しむ自撮りショット
2025年11月にパーキンソン病を公表し、「しぶとく生きる」をモットーにしている歌手の美川憲一が26日、オフィシャルブログを更新。通りすがりで立ち寄った上海料理店での自撮りショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。
この日、美川は「自撮りよ〜」と題してブログを更新。「たまには自撮りしてみたわ〜」と切り出し、店内で料理を口に運ぶ瞬間の自撮りショットや「美川も飲みたい日があるのよ〜」とおちゃめにつづり、ジョッキを手にした姿も公開。
前菜や彩り豊かなメイン料理、ラーメンなど本格的な上海料理の写真とともに、このお店について「通りすがりに気になってふらっと入ったのよ〜上海料理よ〜」と説明。
「とっても美味しくて また行こうかしら〜」と満足げに振り返り、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「たまには自撮りもいいんじゃないでしょうか！」「美味しそうなもの食べましたね」「元気そうで何より」「可愛い」「いつも美しい」「お茶目好き」「自撮り最高にありがとう憲一様」「美しい憲一が元気になって良かったよー」「やっぱり元気が最高にハッピー」などの声が寄せられている。
この日、美川は「自撮りよ〜」と題してブログを更新。「たまには自撮りしてみたわ〜」と切り出し、店内で料理を口に運ぶ瞬間の自撮りショットや「美川も飲みたい日があるのよ〜」とおちゃめにつづり、ジョッキを手にした姿も公開。
「とっても美味しくて また行こうかしら〜」と満足げに振り返り、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「たまには自撮りもいいんじゃないでしょうか！」「美味しそうなもの食べましたね」「元気そうで何より」「可愛い」「いつも美しい」「お茶目好き」「自撮り最高にありがとう憲一様」「美しい憲一が元気になって良かったよー」「やっぱり元気が最高にハッピー」などの声が寄せられている。