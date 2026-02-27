【魔法つかいプリキュア！】10周年描き下ろしビジュアル公開！ 玩具やカフェも展開
2016年に放送された『魔法つかいプリキュア！』が2026年2月7日に10周年を迎えた。これを記念した描き下ろし記念ビジュアルが公開された。また特別なリンクルステッキ玩具の発売や、コラボカフェなどの展開が発表された。
＞＞＞記念ビジュアルやカフェキービジュアルをチェック！（写真3点）
「プリキュア」シリーズは、2004年の『ふたりはプリキュア』に端を発する大人気の女児向けアニメシリーズ。「女の子だって暴れたい！」というコンセプトのもと、これまでの女児向けアニメにはなかった積極的な肉弾戦が展開される戦闘シーンや、シリーズごとに異なるテーマに鋭く切り込むストーリー展開によって人気を博し、ターゲット層とされた女児だけにとどまらず、老若男女に根強く支持されている。
2016年から放送が開始されたシリーズ13作目の『魔法つかいプリキュア！』は、「ナシマホウ界（人間界）」へとやって来た魔法使いのリコが、主人公・朝日奈みらいとともに成長していく物語。これまであえて避けられ続けてきた＜魔法使い＞をテーマにした本作は、人気投票では決まって上位に食い込むシリーズ屈指の人気を誇る。
そんな誕生から10周年を迎えた『魔法つかいプリキュア！』を記念して、キャラクターデザインを手がけた宮本絵美子による描き下ろし記念ビジュアルが公開された。
記念ビジュアルは、魔法つかいのモチーフでもあるほうきにのったキュアミラクル＆モフルン、キュアマジカル、キュアフェリーチェの姿が。彼女たちの輝く物語はこれからも続いていく様を想起させるものだ。
そして、バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて、「Pretty Memories 魔法つかいプリキュア！ リンクルステッキ」の予約受け付けが2026年2月27日（金）16時より開始された。本商品は、当時の玩具同様、劇中の金魔法（合体技）あそびを完全再現。作中のシーンを忠実に再現することが可能だ。外観は放送当時のデザインの再現にこだわっており、本体に魔法の杖をセットすると先端のLEDが発光。リンクルストーンにはキラキラのメッキ塗装を使用しており、洗練されたデザインを追求している。
変身セリフや金魔法（合体技）必殺技セリフ、キャラクターのおしゃべり音声、さらに10周年を記念した特別なボイスを新規収録。キュアミラクル、キュアマジカル、キュアフェリーチェ、モフルンの、この商品だけのオリジナル音声をお楽しみいただけるものとなっている。
また、10周年を記念したコラボカフェ『「魔法つかいプリキュア！」10周年記念コラボカフェ at 洒落 CAFE〜キュアップ・ラパパ！フラワーカフェへようこそ〜』が開催される。キャラクターと作品をイメージしたコラボフード、ドリンクに加え、コラボカフェオリジナルグッズの販売も予定されている。
フラワーカフェをモチーフにしたイベントキービジュアルも公開。キュアミラクル・キュアマジカル・キュアフェリーチェ・モフルン、それぞれをイメージしたフラワーを散りばめ、花々の香りに包まれるような優しい空気感と華やかさやが印象的なキービジュアルとなっている。
（C）東映アニメーション
