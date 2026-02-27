コーヒーの常識を覆す“新感覚”リフレッシュドリンク ネスレが事業戦略発表会でスティックコーヒーの「ネスカフェ クーラー」を発表
ネスレ日本株式会社は「ネスカフェ 2026年春夏 事業戦略発表会」を開催。その中で、水や炭酸に混ぜるだけで手軽に爽やかな新しいコーヒー体験が楽しめるスティックタイプ製品「ネスカフェ クーラー」を、2026年3月1日（日）に発売すること発表しました。
■日本では飲用されるコーヒーの約40％がアイスコーヒー
発表会には常務執行役員 飲料事業本部長 島川基氏さん、飲料事業本部 ホワイトカップビジネス部長 都間友紀子さん、同じく飲料事業本部 ホワイトカップビジネス部の益戸洋平さんが登壇。島川さんによると日本では飲用されるコーヒーの約40％がアイスコーヒーとなり、その人気はさらに高まっているということです。
その背景には近年の暑さを感じる期間が長くなっている傾向や、ライフスタイルの多様化があると島川さん。また、気分を切り替えたい場面などには、甘さや苦味をひかえたすっきりと軽やかな口当たりのドリンクが求められているといいます。
そこで3月1日に発売されるのが「ネスカフェ クーラー」です。浅煎りコーヒーにみずみずしい香りと柔らかな酸味を重ねた新感覚のリフレッシュドリンク。ラインナップは透明感のある香りと明るい酸味が心地良い「レモン」と、華やかな香りと柔らかな甘酸っぱさが楽しめる「ラズベリー」の2種。
「ネスカフェ クーラー」は水のほか、炭酸水と割って楽しむことができます。
また、発売を記念し、直営店のネスカフェ 原宿およびネスカフェ 三宮ではフルーティーな味わいを引き立てるアレンジや、シャーベットを組み合わせたドリンクなど特別メニュー4種が期間限定で提供されます。左が「ネスカフェ クーラー ラズベリーシャーベットフィズ」。炭酸をベースに作られたドリンクで、甘酸っぱく爽やかなラズベリーシャーベットがなんとも華やかです。
■「ネスカフェ アイスブレンド」にも新ラインナップが登場
さらに同じく3月1日には長年親しまれてきた「ネスカフェ ゴールドブレンド」のボトルコーヒーおよびい濃縮ポーション製品を刷新。アイスコーヒーに特化したブランド「ネスカフェ アイスブレンド」シリーズとして「ネスカフェ アイスブレンド ボトルコーヒー（900ml:甘さひかえめ、無糖）」と「ネスカフェ アイスブレンド ポーション（7個、18個：甘さひかえめ、無糖）」が発売されます。
ネスレは今後も、より手軽に、さらに多くの人へ向けて上質なアイスコーヒー体験を提供するため、力を入れていくと発表会を締めくくりました。