『Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026）が2026年2月15日（日）にIGアリーナにて開催され、アーティストライブにiznaが登場した。

『Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026』

ヒット曲「SIGN」を含む豪華3曲で魅了

©Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026

2024年に韓国CJ ENMとTHEBLACKLABELの合作グローバルガールズグループデビュープロジェクトMnet「I-LAND2 : N/a」から誕生したグローバルガールズグループで、2025年3⽉31⽇（⽉）にリリースした初のデジタルシングル「SIGN」は、韓国の⾳楽番組SBS fun「THE SHOW」やENA「K-POP UP CHART SHOW」各番組で1位を獲得し２冠を達成。

さらに、Spotify Japan急上昇チャート2位、iTunes K-POPトップソング3位、Billboard JAPAN「Heatseekers Songs」チャートで7位にランクインし、同チャートは日本で急上昇中の新人アーティストを対象としたランキングで、グローバルで幅広い人気を獲得。

また、「SIGN」に続き「BEEP」と「Mamma Mia」も各番組1位を獲得し、日本最大級フェスSUMMER SONIC 2025など様々な⼤型イベントへの出演の他、2026年1月28・29日に開催された初の単独ファンコンサート『2025 izna 1st FAN-CON in Japan』では全席完売の大盛況で幕を閉じるなど、華やかなビジュアルと新⼈離れした確かなパフォーマンスで「次世代オールラウンダー」として多⽅⾯から⼤きな注⽬を集めるiznaがTGC初登場！

ステージでは、人気曲『SIGN』を含む豪華３曲を披露。トークパートではメンバーのMAIが「KOKOちゃんと私は、ランウェイも歩かせていただきました。ありがとうございました！」と、モデルとして参加した1st FASHION SHOW STAGEを振り返る一幕もあった。

【関連記事】：【Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026】全レポートはこちら

イベント概要

【Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION 開催概要】

●日時

2026年2月15日（日） 開場12:00 開演14:00 終演20:13

●会場

IGアリーナ（〒462-0846 愛知県名古屋市北区名城1丁目2-22）

●ゲストモデル

嵐莉菜、安斉星来、池田美優、稲垣姫菜、岡崎紗絵、小川桜花（Girls²）、小國舞羽、梶原叶渚、加藤ナナ、川口ゆりな、KOKO（izna）、さくら、佐々木満音、志田こはく、SUZU（ME:I）、鈴木瞳美（≠ME）、田鍋梨々花、谷崎早耶（≠ME）、田村保乃（櫻坂46）、鶴嶋乃愛、なえなの、長浜広奈、なごみ、NANO（IS:SUE）、生見愛瑠、希空、土方エミリ、藤吉夏鈴（櫻坂46）、ブリッジマン遊七、堀口真帆、本田紗来、MAI（izna）、MINAMI、村上愛花、守屋麗奈（櫻坂46）、山口綺羅（Girls²）、山粼天（櫻坂46）、ゆい小池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、米澤りあ、莉子、RINON（ME:I）、りんか ※50音順 全43名

●モデル

今野百々菜、平美乃理、中川紅葉、夏姫えれな（手羽先センセーション)、増田有沙、松山綺利（手羽先センセーション）、三浦舞華、村上なずな ※50音順 全8名

●ゲスト

WEESA（PSYCHIC FEVER）、浮所飛貴（ACEes）、梅沢富美男、王林、太田博久（ジャングルポケット）、岡部大（ハナコ）、川村エミコ（たんぽぽ）、Goki、Kong、近藤千尋、JIMMY（PSYCHIC FEVER）、須田亜香里、郄松アロハ、寺田心、とうあ、Thomas、八村倫太郎（WATWING）、樋口幸平、平野ノラ、松井珠理奈、松浦景子、村重杏奈、杢代和人、MON7A、やしろ優、山下幸輝（WILD BLUE）、山中柔太朗 ※50音順 全27名

●メインアーティスト

izna、IS:SUE、岩田剛典（GAN）、しなこ、BALLISTIK BOYZ 、ふみの、FRUITS ZIPPER、ME:I、宮世琉弥、WILD BLUE ※50音順 全10組

●シークレットアーティスト

ACEes 全1組

●オープニングアクト

ONSENSE、手羽先センセーション、MON7A ※50音順 全3組

●MC

ウエンツ瑛士、鷲見玲奈 ※50音順 全2名

●公式サイト

『Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』公式サイト